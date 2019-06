Papa Francesco | il cardinale Bassetti bombarda Matteo Salvini | Perché i cattolici

Papa Francesco - il cardinale africano Sarah e il retroscena clamoroso dalla Francia : "Come gli rema contro" : A fianco di Papa Francesco c'è chi lavora ai fianchi per sottrargli il posto. Si chiama Robert Sarah, il cardinale africano che a Roma lavora per Bergoglio, a capo della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, ma che in Francia è tra i principali oppositori delle sue idee.

Matteo Salvini - il sondaggio non mente : la Lega frega Pd e Papa Francesco - dove pesca i voti decisivi : C' è quel passaggio del libro di Federico Rampini (ieri iscritto al Pci di Enrico Berlinguer, oggi editorialista di Repubblica) che spiega la cosa molto bene: «Vorrei che la sinistra smettesse di usare le oscillazioni dei mercati finanziari come una clava da calare con opportunismo su Lega e M5S. I

Papa Francesco - la durissima accusa dell'ex consigliere di Ratzinger : "Così ha tradito la Chiesa" : Pubblichiamo ampi stralci dell' articolo firmato da Thomas D. Williams e apparso sulla rivista americana online «First Things». Williams è un ex sacerdote della congregazione dei Legionari di Cristo, teologo ed ex consigliere di Benedetto XVI, ora insegna e vive a Roma. Numerose figure ecclesiastich

Papa Francesco "commissaria" Lourdes e invia un suo delegato per la cura dei fedeli : Il Pontefice, ha spiegato il direttore editoriale della Santa sedeTornielli, desidera "accentuare il primato spirituale rispetto a quello gestionale efinanziario"

Papa Francesco - altro attacco alla tradizione : Lourdes nel mirino - "commissariati" i miracoli : Ora nel mirino di Papa Francesco ci finisce anche il santuario mariano di Lourdes, dove ha deciso di inviare un suo delegato di fiducia "per la cura dei pellegrini". L'incarico è stato affidato a monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille. L'annuncio è stato dato giovedì 6 giugno dall'ar

Ora Papa Francesco invia un delegato speciale a Lourdes : Giuseppe Aloisi papa Francesco, per combattere l'aziendalismo diffuso, ha deciso d'inviare un delegato speciale nel santuario di Lourdes: curerà le anime, ma forse è stato scelto pure per bilanciare l'azione del vescovo tradizionalista Questa d'inviare delegati vaticani per la "cura delle anime" nei luoghi di pellegrinaggio sembra essere divenuta una prassi. papa Francesco aveva già predisposto qualcosa di somigliante per Medjugorje, ...

Papa Francesco riceverà Putin in Vaticano. Cremlino : non in considerazione possibilità invito al papa : papa Francesco incontrera' il presidente russo, Vladimir Putin, in Vaticano il 4 luglio. Lo ha detto il direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. L'incontro col papa in Vaticano si svolgera' quindi nel quadro della piu' volte annunciata visita di Putin in Italia. Notizia confermata dal Cremlino, ma come rende noto l'agenzia Tass, da parte russa, non si considera la possibilità di invitare il Pontefice a ...

Papa Francesco riceve tutti i politici del suo "partito" : all'appello manca Matteo Salvini : Papa Francesco riceve proprio tutti, ma alcuni più di altri. All'epoca è toccato al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e oggi al suo successore Sergio Mattarella. Con l'ex deputato della Dc il Pontefice non vanta solo buoni rapporti, ma una vera e propria amicizia. Non sono nuove le visi

Io sono figlio di un prete italiano - voglio parlare con Papa Francesco : A chiederlo è Gerald Erebon, un ragazo kenyano che dopo 30 anni di silenzio ha deciso di uscire allo scoperto. “Mio padre è un missionario della Consolata – dice Gerald -. Ci sono persone pronte a testimoniarlo ma lui non vuol saperne. Non si è mai sottoposto al test del Dna per colpa dei suoi superiori che vogliono solo allungare l’attesa. Il Papa dovrebbe avere il bisogno di sapere la realtà di essere il figlio di un prete cattolico”. ...

Che tempo che fa - Paolo Mieli su Papa Francesco : "Mai visto nulla del genere" : Che Papa Francesco sia clamorosamente schierato e faccia politica non è certo un mistero e non siamo soltanto noi ad affermarlo. Da più parti, infatti, il Pontefice viene accusato (o elogiato) per il suo impegno che pare supera ampiamente i confini del Vaticano. E l'ennesima conferma a queste teorie

Papa Francesco - gli strani silenzi sul comunismo : l'accusa di Antonio Socci : Incurante dell' ennesima, cocente, sconfitta elettorale (o forse proprio per questo), con rabbiosa ostinazione, Papa Bergoglio prosegue la sua campagna elettorale, come leader politico della sinistra mondiale. Infatti continua a ripetere le sue invettive in perfetta sintonia con tale parte politica.

Papa IN ROMANIA/ "Mea culpa" sui Rom : Francesco - l'abbraccio più scomodo : Un "impensabile" mea culpa di PAPA Francesco ai Rom. Il PAPA ha chiesto perdono per lo "sguardo di Caino" con cui sono stati trattati

Il richiamo di Papa Francesco ai politici : «Mai seminare odio e paura» : Colloquio con il Pontefice sul volo di ritorno dalla Romania: «Impariamo dal passato, non lasciamo che vincano pessimismo e ideologia. Lancio un appello alla solidarietà mondiale»

Papa Francesco ha detto di non capire la politica italiana : "Mi confermo ignorante. Non capisco la politica italiana": è la 'confessione' di Papa Francesco che, sul volo di ritorno dal viaggio apostolico in Romania, nella conferenza stampa con i giornalisti risponde a una domanda sull'ostentazione in campagna elettorale di simboli religiosi. "Non capisco la politica italiana", continua il Pontefice che aggiunge: "E' vero, devo studiarla. ma non posso dare una opinione" sull'argomento ...