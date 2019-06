Pamela Prati torna a partecipare ad eventi pubblici | Eliana Michelazzo indignata sui

Caltagirone Gate - Pamela Prati va a Capri : critiche sul web : Altro capitolo nella telenovela che riguarda Pamela Prati e che ormai sta dominando la scena della televisione, del gossip prima di invadere – probabilmente a breve – quella dei tribunali vista la quantità di cause che sono state annunciate dai vari protagonisti. Nonostante il clamore della vicenda consigli a tutti un profilo basso e un atteggiamento cauto, l’ultimo episodio è il più curioso. ...Continua a leggere

Pamela Prati si presenta al Vip Champion di Capri - Eliana sbotta : 'Senza vergogna' : Il caso del finto matrimonio di Pamela Prati continua ad essere uno dei più discussi del momento, complici le molteplici contraddizioni che lo riguardano. Dopo la clamorosa confessione in lacrime a Verissimo, Pamela Prati ha fatto perdere le sue tracce: in televisione è apparsa soltanto a Chi l'ha visto, ma non ha proferito parola su quello che le era successo. Le sue due agenti e manager, invece, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno ...

Eliana Michelazzo incrocia Pamela Prati in vacanza e sbrocca : "Senza vergogna" - finisce in disgrazia : È sparita dai social e dalla tv da due settimane, Pamela Prati. Tolta una "scandalosa" apparizione muta a Chi l'ha visto?, la showgirl ha cercato di placare il polverone sollevato dal caso Mark Caltagirone a ma rinfocolare le polemiche è di nuovo Eliana Michelazzo, la sua ex agente e socia d'affari

Pamela Prati - l'avvocato Taormina la denuncia : "Chi pensa di intimidire?". Dalla padella alla brace : Le cose vanno di male in peggio per Pamela Prati. Nelle scorse settimane la showgirl aveva attaccato l'avvocato Carlo Taormina per non aver voluto presenziare in suo favore nelle trasmissioni di cui era ospite dichiarando: "Riguardo alle dichiarazioni rilasciate dall’avvocato Taormina voglio specifi

Carlo Taormina contro Pamela Prati : "Io intimidito da lei? Ma che vuole?" : Carlo Taormina, uno degli avvocati più celebri d'Italia fino a qualche tempo fa è stato anche il legale di Pamela Prati ma data la vicenda nella quale si è ritrovata la soubrette, ha scelto di rimettere il mandato dato che il caos venuto fuori. Taormina, intervistato durante la trasmissione Iceberg su TeleLombardia non le ha mandate a dire alla sua ex assistita. Dopo che lei ha dichiarato di non aver chiamato in causa l'avvocato per sostenere ...

Caso Pamela Prati : Carlo Taormina in procura - Pippo Franco invita l’amica a farsi aiutare : La vicenda di Pamela Prati, del promesso sposo fantasma Mark Caltagirone, che si è scoperto essere un’invenzione e non si sa ancora bene di chi, delle due agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, fino a poche settimane fa socie e amiche e ora in lite feroce in tv e sicuramente in tribunale, non fa più ridere. Dal Caso mediatico per le trasmissioni che affollano il peak time del gossip si sta passando a qualcosa che probabilmente ...

Marisa Laurito e il caso Pamela Prati : ‘Mi sposai anch’io per finta’ : Non solo Pamela Prati. Anche Marisa Laurito ha alle spalle un finto matrimonio. La storia che la riguarda, però, è del tutto diversa rispetto a quella della showgirl del Bagaglino. A raccontarlo è lei stessa dalle pagine di Oggi come riporta NapoliToday.it: “Una volta, da ragazza, mi sposai anch’io per finta, ma è una cosa che nulla aveva a che vedere con questa storia di agenti, soldi, ospitate, spettacolo” confessa la ...

Storie Italiane - Pippo Franco difende la Prati e ce l’ha con la D’Urso : «Ha detto che ho visto la Madonna. Un senso di solitudine ha spinto Pamela a costruire un caso» : Pippo Franco - Storie Italiane Attacco (interrotto) a Barbara D’Urso nella puntata odierna di Storie Italiane. Pippo Franco, ospite del programma mattutino di Eleonora Daniele, ha infatti espresso il suo punto di vista sulla nota vicenda delle nozze fake di Pamela Prati e non ha evitato di lanciare una frecciatina al fulmicotone sul modo in cui la conduttrice di Live – Non è la D’Urso sta affrontando il caso mediatico ...

Sono state tutte e tre! Pamela Perricciolo contro Eliana Michelazzo e Pamela Prati : Una lunga intervista è andata in onda ieri sera a Live-Non è la D’Urso e ha voluto dare una svolta sulla vicenda di Pamela Prati che ora si sta allargando a macchia d’olio e sta coinvolgendo principalmente le sue due ex agenti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Ultima delle tre a raccontare la sua verità, Pamela Perricciolo, quella che fino a ieri sembrava essere la mente (sempre secondo i racconti delle altre due e ...

Stavolta Mark Caltagirone non c'entra. E non ci sono di mezzo matrimoni finti o figli in affido inesistenti. Ma stando al settimanale Chi, Pamela Prati avrebbe portato avanti per anni anche un'altra bugia, a dire il vero meno forte ma della quale si fa fatica a capire