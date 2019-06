Pallanuoto | World League 2019 | orario d’inizio e come seguire in streaming la finale tra

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Siamo giunti al gran. Dopo una girandola di emozioni, soprattutto in casa azzurra, va a chiudersi la Super Final didifemminile con l'ultimo atto che vede davanti Stati Uniti ed Italia. È il remake del match che è valso l'oro olimpico a Rio, USA che anche questa volta partono nettamente favoriti. In palio non solo il titolo, ma anche il primo pass a Cinque Cerchi verso Tokyo 2020. Andiamo a scoprireinla sfida.femminileDomenica 9 giugno Ore 20.15 Italia-Stati Uniti Direttasu Fina.Tv

