oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) E’ unagià in formato mondiale quella che si è esibita nel meeting di Santa Clara (Stati Uniti). Nelle acque californiane la pluricampionessa olimpica e mondiale degli States ha dato prova di essere già in palla e il tempo sotto i 4′ dei 400 stiene è una riprova., detentrice del primato del mondo della distanza in 3’56″46, ha dato una bella risposta all’australiana, che in stagione aveva nuotato il crono di 3’59″95, migliorando però il tempo nei Trials australiani che sono iniziati oggi (3’59″35). L’alieno americano, infatti, ha stampato un 3’59″28 tanto per gradire, con un passaggio ai 200 metri di 1’58″52 e un’ottima chiusura nell’ultima vasca di 29″39. In buona sostanza la fuoriclasse c’è e in vista dei Mondiali in Corea del Sud (21-28 ...

OA_Sport : Nuoto, Katie Ledecky e Ariarne Titmus che botti nei 400 stile libero: l’americana in vetta al ranking ma l’australi… -