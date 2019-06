Non fanno le fanno il regalo di fine anno | la maestra rimprovera i bambini

Trapani - i migranti assolti per legittima difesa fanno storia. E l’accordo con la Libia Non vale più : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...

Trapani - i migranti assolti per legittima difesa fanno storia. E l’accordo con la Libia Non è (più) valido : Altro che tabaccaio che spara al ladro per evitare che gli rubi qualcosa. Tutti i migranti in fuga dalla Libia potrebbero legittimamente ribellarsi, per legittima difesa, agli equipaggi che cercano di riportarli nelle mani della Guardia Costiera libica. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza del giudice Piero Grillo che manda assolti dopo dieci mesi di carcere i due migranti, uno sudanese e uno ghanese, accusati di una serie di reati; ma, ...

Venezia - le grandi navi minacciano l’ambiente. E Non fanno fatturare : Speravo di non dovermi più occupare delle grandi navi a Venezia, ma dopo la sfiorata tragedia e la ventilata assurda proposta di deviare le navi a Chioggia o San Niccolò sento il dovere di fare alcune puntualizzazioni per chi non conoscesse il territorio lagunare. Chioggia è una splendida cittadina, detta la piccola Venezia, fiera e autonoma pur nella stretta vicinanza con il più noto e sfavillante capoluogo veneto. La Benemerita, insignita ...

Perché la dieta non funziona e fallisce : i piccoli errori quotidiani che Non fanno dimagrire : Con l’arrivo della bella stagione è subito boom di diete e visite dai nutrizionisti (difficile trovarne uno libero in questo periodo dell’anno), in vista della temuta prova costume. Ma “sgarri” o piccole deviazioni sono dietro l’angolo, innescando demoralizzazione e autosvalutazione, che a loro volta possono scatenare comportamenti alimentari scorretti, generando un circolo vizioso che porta al recupero del peso. Il prossimo appuntamento della ...

Clima - i movimenti ambientalisti fanno causa allo Stato. Ma andare in tribunale Non basta : Mentre a qualcuno non è ancora chiara la differenza tra meteo e Clima, tanto da mettere in contrapposizione il freddo mese di maggio appena trascorso con l’allarme della comunità scientifica sul riscaldamento globale, ieri i movimenti ambientalisti hanno riempito di significato concreto la Giornata mondiale dell’ambiente: una causa legale contro lo Stato italiano per la colpevole inerzia o la scarsa efficacia delle politiche ambientali che, al ...

Il sale e la sabbia del mare fanno bene (e Non solo all’umore) : Non è una novità che il mare faccia bene: molti medici consigliano ai bambini, ma anche agli anziani di trascorrere qualche settimana all’anno in una località marittima. La salsedine, il sole e il fatto che quando si è al mare ci si prenda del tempo per se stessi, sono solo alcuni dei benefici che porta al corpo e all’umore. In particolare sono la sabbia e il sale ad avere particolari proprietà benefiche per l’organismo, confermate ...

Santoro ironico con Salvini : 'La scongiuro - usi la ruspa : Non mi fanno lavorare' : Matteo Salvini ha da tempo riservato un particolare occhio di riguardo a ciò che è accaduto ed accade in Rai. Si augurava che, in un certo senso, il nuovo corso dirigenziale potesse portare sensibili novità nelle scelte editoriali. Ad infastidirlo c'erano principalmente due cose: il fatto che, in prima serata, trovassero spazio conduttori, come Fabio Fazio, politicamente e apertamente schierati dalla parte opposta dalla Lega e, soprattutto, che ...

Marracash e J-Ax fanno pace dopo anni di liti - ma Non tutti sono contenti : 'Sei un verme' : La notizia del giorno in ambito rap è sicuramente quella della pace tra Marracash e J-Ax. I due non erano più in buoni rapporti da anni, come testimoniato dalla faida mediatica che, nel 2017, aveva coinvolto da un lato Gué Pequeno e Marracash che pochi mesi prima avevano pubblicato insieme l'album 'Santeria' e, dall'altro, J-Ax e Fedez che poco dopo erano usciti con un altro album di coppia, ovvero il più volte disco di platino 'Comunisti col ...

Europee 2019 in tv - mi spiegate perché fanno ancora gli exit poll (che Non ci azzeccano mai)? : Un po’ dopo mezzanotte di domenica arriva il colpo di scena. Le prime proiezioni propongono quei risultati delle elezioni Europee che verranno poi confermati nella notte, risultati netti e piuttosto clamorosi, con Matteo Salvini oltre il 30% e i Cinque Stelle ben al di sotto del 20. La prima proiezione è ancora troppo prudente e assegna alla Lega un 32 che diventerà poi 34. Ma i nuovi dati sono sufficienti per smentire completamente quelli che ...

Le cure per il cancro fanno grandi progressi - ma forse il Sistema Sanitario del nostro paese Non se le potrà permettere : Un articolo pubblicato sul sito quotidianosanità.it contribuisce alla discussione, ormai da tempo in atto, circa l’adeguatezza del Sistema Sanitario Nazionale Italiano a seguire i progressi che si acquisiscono nelle cure delle malattie più gravi. Uno studio eseguito in un’università italiana dimostra che l’immunoterapia per i tumori offre vantaggi indubbi, ma ha dei costi che potrebbero non essere alla portata del Sistema di assistenza sanitaria ...

Cosa ci fanno Elsa Fornero e Myss Keta nello stesso video? Cercano marito : Non per loro - ma per Costantino della Gherardesca : Costantino della Gherardesca non ha pace. E questa volta ha deciso di cercare marito grazie ai social network. Gli appelli ai pretendenti si sono moltiplicati e sono arrivati da fonti autorevoli e inaspettate: dalla senatrice Monica Cirinnà all’ex ministra del Lavoro, Elsa Fornero, da Barbara D’Urso a Elisabetta Canalis. Gli aspiranti mariti parteciperanno alle selezioni di un nuovo format per l’applicazione di Instagram, ...

Carboidrati a cena : Non fanno ingrassare : Quello con i Carboidrati è amore e odio. Componenti principali dei piatti più gustosi e nemici della bilancia, spesso si tende ad evitarli per la paura di ingrassare. Soprattutto la sera, pasta, pane e riso sono per molti un divieto assoluto. Il timore però non è del tutto fondato. Poco conta, infatti, quando si consumano Carboidrati. L’importante è distribuirli bene nell’arco della giornata e calcolare bene il fabbisogno del nostro corpo ...

Falcone : Morra - 'molti Non si fanno problemi ad accettare soldi che puzzano' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Siccome i soldi non puzzano, molti non si fanno problemi ad accettare soldi che non sono puliti. Che sia la Val d'Aosta o il Veneto o la Lombardia, dovremmo tutti ribadire che lo Stato, cioè noi tutti, non vuole avere alcunché da fare con i soldi che puzzano". Così il

Busta con proiettile a Salvini. “Non mi fanno paura” : Una Busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini e' stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed e' stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l'assenza dell'annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio ne' sigle di rivendicazione. Mi e' arrivato un proiettile calibro 9. Non e' bello, non e' civile, non e' simpatico, ...