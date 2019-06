Nazionale | infortunio per Biraghi | l’azzurro costretto ad abbandonare il ritiro

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) Il giocatore della Fiorentina non sarà a disposizione di Mancini per il match con la Bosnia per il problema accusato prima della sfida con la Grecia Cristianolascia ildellaitaliana, il giocatore ha accusato un problema muscolare prima del match con la Grecia che non gli permetterà di scendere in campo nemmeno con la Bosnia. Una volta atterrato in Italia il gruppo azzurro,ha salutato i compagni e fatto ritorno a Firenze, dove domani si sottoporrà ad esami strumentali utili per evidenziare il problema accusato. Niente Bosnia dunque per il giocatore della Fiorentina, che adesso lavorerà anche in vacanza per farsi trovare pronto in vista del raduno di luglio con il club viola.L'articoloper: l’azzurroadilSPORTFAIR.

