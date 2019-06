Nadal batte Thiem in finale al Roland Garros e fa 12 in carriera

Roland Garros - Rafa Nadal leggendario : batte Thiem - 12esima vittoria a Parigi : Rafa Nadal e Roland Garros, il binomio indissolubile continua. La striscia leggendaria del maiorchino prosegue anche nel 2019. Come un anno fa, la vittima sacrificale è Dominic Thiem, che nel replay della finale del 2018 si prende un set ma non può nulla contro lo strapotere fisico e tecnico del man

Nadal batte Thiem e conquista il dodicesimo Roland Garros : Rafa Nadal si è aggiudicato l'edizione 2019 del Roland Garros. Lo spagnolo ha battuto in 4 set l'austriaco Dominic Thiem: 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Per il fuoriclasse maiorchino è il dodicesimo successo sulla terra rossa francese e il diciottesimo in un torneo del Grande Slam.

Roland Garros - Nadal batte Thiem in 4 set. Per la 12esima volta è il re di Parigi : In finale sulla terra rossa di Parigi non ha mai perso: 12 partite, 12 vittorie. La riedizione del match dello scorso anno contro l’austriaco Dominik Thiem non sfugge alla regola: Rafael Nadal vince in quattro set e conquista per la 12esima volta il Roland Garros. Come lui nessuno mai: solo Margaret Smith Court negli anni ’60 e ’70 era riuscita a vincere per 11 volte l’Australian Open. Altra epoca, altro tennis. Come un ...

Thiem batte Djokovic - finale con Nadal : Dominic Thiem e' il secondo finalista del torneo del Roland Garros, che ripropone cosi' la sfida della scorsa edizione tra lo stesso austriaco e lo spagnolo Rafael Nadal, vincitore delle ultime due edizioni. Thiem si e' imposto in cinque set sul numero 1 al mondo, il serbo Novak Djokovic, col punteggio di 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 al termine di una partita interrotta ieri sera al terzo set a causa della pioggia e di nuovo oggi al quinto, durata ...

Roland Garros 2019 - il montepremi : quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal battendo Roger Federer? Tutte le cifre per vincitore e finalisti : Rafael Nadal ha sconfitto Roger Federer in tre rapidissimi set durante la semifinale del Roland Garros 2019, lo spagnolo ha letteralmente surclassato il Maestro con una facilità imbarazzante e si è così qualificato alla Finale del secondo Slam stagionale: domenica 9 giugno (ore 15.00) il mancino di Manacor sarà nuovamente sulla terra rossa di Parigi con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo per la dodicesima volta in carriera. Il ...

Roland Garros 2019 : battendo un ritrovato Stan Wawrinka Roger Federer si regala l’ennesimo capitolo della sua rivalità con Rafael Nadal : Non ha certamente avuto l’intensità e le emozioni del match degli ottavi di finale tra Stefanos Tsitsipas e Stan Wawrinka ma il derby tutto svizzero dei quarti di finale dei Roland Garros 2019 tra Roger Federer e lo stesso Wawrinka non ha fatto mancare lo spettacolo agli spettatori del campo Suzanne Lenglen. Per la 23esima volta su 26 incontri è stato Federer a battere il connazionale, per la quinta su otto sulla terra battuta e per la terza su ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 4 giugno. Nadal demolisce Nishikori! Federer batte Wawrinka in 4 set - Konta stende Stephens : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona giornata del Roland Garros 2019. Sulla terra rossa di Parigi prenderanno il via i quarti di finale del tabellone maschile e femminile e ci sarà da divertirsi visti i protagonisti Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier si comincerà con la sfida femminile tra Sloane Stephens, testa di serie numero 7, e Johanna Konta, testa di serie numero 26. A seguire ci sarà il match tra Kei ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : risultati 4 giugno. Nadal demolisce Nishikori! Federer batte Wawrinka in 4 set - Konta stende Stephens : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della nona giornata del Roland Garros 2019. Sulla terra rossa di Parigi prenderanno il via i quarti di finale del tabellone maschile e femminile e ci sarà da divertirsi visti i protagonisti Sul campo centrale dedicato a Philippe Chatrier si comincerà con la sfida femminile tra Sloane Stephens, testa di serie numero 7, e Johanna Konta, testa di serie numero 26. A seguire ci sarà il match tra Kei ...

Roland Garros 2019 - i risultati del torneo maschile (31 maggio) : Federer ok - Nadal perde un set ma batte Goffin. Ecatombe di francesi - due match sospesi : Il tabellone maschile del Roland Garros inizia ad allinearsi agli ottavi di finale con diverse partite ad alto tasso di combattività, sia sui campi principali che su quelli secondari. Molti francesi hanno terminato la propria avventura parigina, in tutti i casi con emozioni particolari. Successo piuttosto facile per Roger Federer, che salva un set point nel tie-break del terzo parziale e chiude in poco più di due ore contro il norvegese Casper ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini in campo contro Ruud per un posto nel terzo turno. Nadal domina e sfiderà Goffin - Tsitsipas combatte e vince : out Gasquet : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini in campo contro Ruud per un posto nel terzo turno. Nadal domina - Tsitsipas combatte e vince : Goffin al terzo turno : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini sfida Ruud per un posto nel terzo turno. Nadal domina - Tsitsipas combatte e vince : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

Roland Garros – Nadal - che dolore : entra e sbatte la testa contro una telecamera! [VIDEO] : Gaffe all’esordio nel Roland Garros per Rafa Nadal: il tennista maiorchino entra e sbatte la testa contro una telecamera Quando Rafa Nadal entra in campo al Roland Garros le attenzioni del pubblico e delle telecamere sono tutte per lui. E se i tifosi solitamente non rappresentano un problema, ma anzi un incentivo, le telecamere a volte posso essere un ‘duro ostacolo’. Chiedere allo stesso Rafa Nadal per avere conferma. ...

LIVE Roland Garros - tutte le partite in DIRETTA : Djokovic vince il primo set. Nadal batte facilmente Hanfmann. Caruso lotta alla pari con Munar : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Roland Garros 2019. In campo ancora i primi turni maschili e femminili. E’ il tempo del debutto per Rafael Nadal, che difende la sua corona di undici volte vincitore dello Slam parigino. Il suo esordio sul Court Philippe Chatrier lo mette di fronte al qualificato tedesco Yannick Hanfmann, che ha superato molto bene le qualificazioni con avversari validi, ma che per il ...