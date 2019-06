Mondiali di calcio femminile – Italia | attenta! Questo Brasile fa paura | 3-0 alla

VIDEO Sara Gama e Cristiana Girelli - festa negli spogliatoi dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali calcio femminile : Sara Gama e Cristiana Girelli hanno festeggiato negli spogliatoi dopo la vittoria dell’Italia contro l’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, la capitana e l’attaccante sono rientrate dopo il successo in rimonta contro le Matildas mettendo in mostra tutta la loro gioia. Di seguito il VIDEO con i festeggiamenti di Sara Gama e Cristina Girelli a Valenciennes. festa Girelli-Gama dopo LA ...

Mondiali calcio femminile : Italia - ci hai fatto innamorare! Vittoria monumentale - rimonta storica - gol all’ultimo secondo. E ora si sogna… : Abbiamo aspettato questo momento per 20 anni, tanto era passato dall’ultima apparizione dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile: in mezzo due decenni complicatissimi in cui il nostro movimento non era riuscito a decollare, complici anche degli annosi problemi culturali e lo scetticismo che spesso regna sovrano tra le masse quando si vede una ragazza con un pallone da calcio tra i piedi. La nostra Nazionale ha però dato davvero ...

VIDEO Gol Barbara Bonansea al 95' - l’Italia batte l’Australia ai Mondiali calcio femminile! Rete stellare nel recupero : Barbara Bonansea ha segnato una doppietta cosmica e ha trascinato l’Italia alla vittoria contro l’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno debuttato con un successo e lo hanno fatto nel modo più rocambolesco possibile: dopo essere passate in svantaggio durante il primo tempo, le ragazze di Milena Bertolini si sono rimboccate le maniche e hanno fatto la differenza nella ripresa. L’attaccante della ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Sara Gama : “Ci abbiamo sempre creduto e abbiamo vinto - grazie a tutte” : Sara Gama festeggia insieme alle compagne la fantastica vittoria sull’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, la capitana dell’Italia è stata una delle protagoniste della battaglia di Valenciennes terminata col successo delle azzurre per 2-1 (doppietta di Bonansea, gol decisivo all’ultimo secondo). Il difensore ha raccontato la sua partita ai microfoni della Rai: “Siamo partite bene, poi io ci ho messo lo zampino ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Barbara Bonansea : “Vincere così è fantastico - ce lo meritiamo. Non potevo sognare partita migliore” : Barbara Bonansea ha trascinato l’Italia alla vittoria contro l’Australia nel match d’esordio dei Mondiali 2019 di calcio femminile, la nostra attaccante ha infatti segnato una doppietta cosmica nel secondo tempo che ha permesso alle azzurre di ribaltare la rete di Kerr. Dopo aver siglato il pareggio nel cuore della ripresa, la fuoriclasse della Juventus si è inventata il gol del successo addirittura al 95′: al grande ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : pagelle Italia-Australia 2-1. Bonansea fantastica e decisiva - Galli sottotono : Valenciennes come Roma, l’Italia come non lo si poteva propria immaginare. La Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolii sorprende tutti e batte nel primo match valido del gruppo C dei Mondiali 2019 la forte Australia 2-1 e si regala tre punti dal valore speciale. Di seguito le pagelle: GIULIANI 8: Para un Calcio di rigore a Kerr e tiene a galla la barca nostrana sugli attacchi delle australiane. Una saracinesca che farà molto comodo ...

Mondiali calcio femminile 2019 - Italia-Australia 2-1. Milena Bertolini : “Ragazze fantastiche : vi abbiamo fatto innamorare” : L’Italia ha esordito col botto ai Mondiali 2019 di calcio femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto l’Australia per 2-1: dopo essere passate in svantaggio nel primo tempo, le azzurre sono riuscite a ribaltare il risultato grazie a una doppietta di Barbara Bonansea. Spettacolare gol all’ultimo secondo che ha mandato in visibilio tutte le ragazze, al grande ritorno in una rassegna iridata dopo venti anni di ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Australia 2-1! Che cuore le azzurre! Bonansea firma il sorpasso al 96'! : Allo Stade du Hainaut a Valenciennes l’Italia di Milena Bertolini comincia con il piede giusto il Mondiale 2019 di Calcio femminile. Nel match d’esordio contro la forte Australia le nostre portacolori si regalano un successo (2-1) di cuore, talento e forza, griffato da Barbara Bonansea, autrice di una doppietta al 56′ e al 96′ che consegna i primi tre punti nel gruppo C al Bel Paese, ribaltando l’iniziale marcatura ...

Mondiali di calcio femminile – Il primo gol dell’Italia lo firma Bonansea : dribbling e destro all’angolino - rete pazzesca [VIDEO] : L’Italia firma il gol del pareggio nella sfida d’esordio ai Mondiali di calcio femminile contro l’Australia: la prima rete delle azzurre è di Barbara Bonansea Dopo essere andate sotto nel punteggio nel primo tempo, a causa della rete firmata da Samantha Kerr, l’Italia è rimasta sempre in partita, dando del filo da torcere all’Australia. Per il gol del pareggio era solo questione di tempo. Nella seconda ...