Mondiale femminile | vittoria all' esordio dell' Italia guidata dalla doppietta di Bonansea

L'Italia delle donne inizia col botto : 2-1 all'Australia al Mondiale femminile : Vittoria da incorniciare per L'Italia ai mondiali femminili in corso di svolgimento in Francia. All'esordio nella competizione dopo 20 anni di assenza, le azzurre guidate dal ct Milena...

Mondiale femminile - i complimenti di Roberto Mancini - Matteo Renzi e Maria Elena Boschi alle azzurre [FOTO] : Esordio col botto per l’Italia al Mondiale femminile. Vittoria per 2-1 contro l’Australia grazia ad una doppietta della juventina Barbara Bonansea. Sui social non sono tardati i complimenti. Tra i primi ad elogiare le azzurre ci sono stati Roberto Mancini, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. In basso i tweet dei tre tifosi d’eccezione. Mondiale femminile, l’Italia vince all’esordio: una doppietta di Barbara Bonansea stende ...

Mondiale femminile - la gioia di Gama e Bonansea : “Esordio fantastico”. “Grande cuore - ci abbiamo creduto fino alla fine” : Barbara Bonansea, attaccante dell’Italia femminile, autrice della doppietta contro l’Australia, commenta la vittoria all’esordio al Mondiale, ai microfoni di Rai Sport: “Sono contentissima, non potevo sognare una partita migliore per me e per noi. Ce lo meritavamo. Il rigore all’inizio ci ha un po’ tagliato le gambe però poi è andato tutto bene. Nel secondo tempo ci siamo tolte qualche peso, abbiamo ...

Mondiale calcio femminile – Italia - che rivincita! La clausola nel contratto delle australiane : vietato giocare in Serie A - sono scarse : L’Italia batte l’Australia 1-2 e si prende una grande rivincita. Nel contratto delle aussie presente una particolare clausola: vietato giocare in Serie A, campionato poco performante Esordio vincente per l’Italia nei Mondiali di calcio femminile. Le ragazze azzurre hanno battuto in rimonta l’Australia per 1-2 grazie alla doppietta di Barbara Bonansea. Una vittoria importante per l’Italia, arrivata contro la ...

Italia femminile - buona la prima : super Bonansea - 2-1 all'Australia in rimonta nel debutto del Mondiale : Comincia con una vittoria il Mondiale dell'Italia femminile di calcio. Nel debutto del Girone C di Francia 2019, la Nazionale del ct Bertolini batte a Valenciennes l'Australia con il punteggio di 2-1 in rimonta. Le azzurre tengono testa alle più quotate avversarie ma vanno sotto al 22', con la Kerr

Mondiale femminile : la Germania supera la Cina : Germania Cina: la squadra tedesca vince il caldo e batte di misura le cinesi per 1 a 0.Al Roazhon Park di Rennes va in scena la prima sfida valida per il gruppo B tra Germania e Cina.La partita si gioca alle 15:00. Le atlete faticano a prendere il ritmo della gara e ne risente lo spettacolo.Il gioco é ruvido e le azioni più pericolose sembrano il frutto di “colpi di sole” piuttosto che di schemi o situazioni provate in ...

Risultati Mondiale di calcio femminile 2019/ Classifiche e diretta gol live score : Risultati Mondiale di calcio femminile 2019: le Classifiche dei gironi e la diretta gol live score delle partite previste oggi, domenica 9 giugno 2019.

Mondiale femminile : La Francia schianta la Corea del Sud : Esordio col botto per le padroni di casa che con un roboante 4 a 0 spazzano via le colleghe sud Coreane.Francia Corea del Sud. Al parco dei principi va in scena la prima partita del Mondiale Francia 2019 e le ragazze francesi mettono subito il piede sull’accelleratore.La sfida è a senso unico, netto è infatti il divario tra le atlete della Ct. Diacre rispetto a quelle allenate da Yoon. Ciò nonostante non è corretto attribuire la schiacciante ...

Le avversarie dell’Italia nel Mondiale femminile : Australia - Giamaica e Brasile : La Gazzetta dello Sport analizza le nazionali femminili avversarie di quella italiana ai Mondiali appena iniziati. Nel girone delle azzurre ci sono Australia, Giamaica e Brasile. Le Australiane sono al loro settimo Mondiale. La Gazzetta le definisce “un mix di esperienza e gioventù”. Sono al sesto posto nel ranking Fifa, 12 di loro hanno più di 50 presenze in nazionale, nonostante l’età media della squadra sia una delle più ...