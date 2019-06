Mon Dieu Rafa! Nadal vince il 12° Roland Garros | solidità mentale e talento unico | Thiem

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) Rafail 12°della sua carriera battendo Dominicnella finale ‘remake’ della passata edizione: nessuno come il maiorchino, non solo a Parigi, ma nella storia di un singolo Slam Se stavate aspettando l’anno buono in cui il vincitore delnon sarà Rafa, abbiamo una brutta notizia per voi: l’attesa continua. Dopo 3 ore di gioco, le braccia al cielo, le lacrime, il solito rotolarsi sulla terra rossa parigina sulla quale ormai si sente a casa, sono il modo di festeggiare di Rafa. AFP/LaPresse Ci si aspettava una finale fra Rafae Novak Djokovic, ma la semifinale ha regalato una sorpresa: l’ultimo atto di Parigi è il remake della passata edizione, con Dominicche ha provato a vendicare la sconfitta dell’anno scorso. Se lo intendiamo in termini cinematografici, da un remake ci si aspetta un finale simile, è così è ...

