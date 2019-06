huffingtonpost

(Di domenica 9 giugno 2019) Enzonon lo dice esplicitamente, ma da europeista di lungo corso e “gran ricucitore” in un Governo più dedito agli strappi che al dialogo con, diventarenella nascente Commissione europea, non sarebbe vissuto come una diminutio. Tutt’altro.Incalzato nel corso di Mezz’ora in più su Rai3, EnzoMilanesi, ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, prende atto di essere tra i “papabili” ad una poltrona a- per molti, i più moderati nelle istituzioni il candidato naturale - e non si chiama fuori, pur ribadendo di essere soddisfatto del ruolo prestigioso che attualmente ricopre.Soddisfatto sì, ma in perenne tensione. Non è certo stato piacevole sentirsi tacciare di essere un’ombra di ministro o trovarsi alle prese con le continue invasioni di campo da ...

Capezzone : Certo... -#EnricoLetta al Consiglio Ue -Moavero alla Commissione E perché non anche il leggendario Dracula Visco d… - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Moavero non si tira indietro, pronto a fare il commissario a Bruxelles - AlbertoEnricoA2 : RT @Paroledipaola: È stati ritrovato, dopo una lunga assenza, il ministro degli Esteri Moavero Milanesi. Sta bene ed è in grado di parlare.… -