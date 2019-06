Minibot Lega 2019 | cosa sono e quanto valgono i titoli

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Minibot : Lega-M5s vs Tria - bocciatura Cgia - 9 giugno - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 9 giugno 2019: minibot, scontro nel Governo con Salvini e Di Maio contro la bocciatura di Tria alla misura per il rilancio economico

Tria boccia i Minibot proposti dalla Lega per pagare debiti P.A. : Tria boccia i minibot: il ministro dell’Economia dà parere negativo sullo strumento finanziario, già bocciato anche dal presidente della Bce Mario Draghi, proposto dalla Lega per pagare i debiti arretrati delle pubbliche amministrazioni. "È una cosa nel loro programma: il ministero dell'Economia ha girato un parere negativo" ha detto Tria al G20 finanziario in corso a Fukuoka. "Penso che in un'interpretazione, quella del debito, non servono. ...

Tria boccia i Minibot della Lega : 'Sono inutili o illegali' : Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, chiude decisamente la porta ai minibot proposti dalla Lega. Ha infatti spiegato che, se sono una valuta alternativa, sono ilLegali, mentre se servono a combattere il debito, sarebbero inutili e, anzi, anche deleteri. Riprese quindi da vicino le stesse critiche avanzate anche da Mario Draghi, che si era detto molto scettico. A questo punto è sempre più probabile che la proposta leghista naufraghi, anche ...

Draghi boccia l’idea dei Minibot : “Sono valuta illegale o debito” : «I minibond? O sono uno strumento illegale, o è nuovo debito». Non avrebbe voluto chiudere la sua esperienza così, ma ormai è rassegnato. Così, quando uno dei presenti alza il braccio per fargli la domanda canonica sull’Italia e i problemi con l’Unione, Mario Draghi fa un respiro lungo e risponde. «Non credo che verrà chiesta una discesa rapida del...

