Minà | “Napoli è la fabbrica di tutto ciò che ho amato in 60 anni di giornalismo”

ilnapolista

(Di domenica 9 giugno 2019) Giha ricevuto ieri, a Napoli, la cittadinanza onoraria. “Il più latinoamericano dei giornalisti italiani”, come lo definisce Repubblica Napoli”, ha intervistato nomi celebri come Fidel Castro, Mohamed Alì ma sopratMassimo Troisi, Pino Daniele e Diego Armando Maradona. E’ a loro che pensa nel ricevere l’onorificenza. “Napoli è ladiquello che ionei miei 60di giornalismo”. Ha dichiarato, aggiungendo il suo pensiero personale sull’appartenenza alla nostra città: “Essere napoletani? Significa che c’è sempre qualcuno che ha solidarietà per te” Tanti ad applaudirlo: Lina Sastri, Beppe Vessicchio, Fausta Vetere e lui, a 81, si è anche commosso. “Ho nostalgia dell’epoca in cui alzavo la cornetta e raccontavo qualcosa che poi Massimo Troisi trasformava in qualcosa per cui la ...

framas1970 : RT @rep_napoli: Gianni Minà cittadino napoletano: 'Sono orgolioso, Napoli è una città solidale' [news aggiornata alle 20:48] - GiornalistiItal : Gianni Minà cittadino onorario di Napoli - - rep_napoli : Gianni Minà cittadino di Napoli, ricordando Massimo Troisi e Pino Daniele [news aggiornata alle 22:48] -