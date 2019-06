Milano Palazzo Reale | bambini scoprono il meraviglioso mondo della natura

Garavaglia indagato da Corte Conti/ Guai Lega "Palazzo Milano venduto sottoprezzo" : Massimo Garavaglia indagato per danno erariale dalla Procura della Corte dei Conti della Lombardia: 'vendita Palazzo Beretta sottoprezzo', Guai per la Lega

Milano - procura contabile contesta danno erariale a viceministro Garavaglia : “Vendita sottoprezzo di palazzo ex Asl” : La procura della Corte dei Conti della Lombardia ha notificato un invito a dedurre al viceministro leghista all’Economia Massimo Garavaglia e altre tre persone per danno erariale in relazione alla “vendita sottoprezzo” e alla locazione di un immobile, palazzo Beretta a Milano, ceduto da Ats Milano, ex azienda sanitaria Asl. La contestazione riguarda l’esponente del Carroccio in relazione al sua carica di assessore regionale ...