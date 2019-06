Mediaset sposta la sede legale in Olanda Nasce la holding MFE – MediaForEurope

davidemaggio

(Di domenica 9 giugno 2019) Piersilvio Berlusconi La prospettiva europea, per, è ormai segnata nei fatti e nelle scelte strategiche del Biscione. L’azienda ha deciso di trasferire la propriaincostituendo una nuova(Mfe), che sarà quotata sia a Milano che a Madrid.Espana, infatti, saranno trasferite sotto l’ombrello della nuova società, che avràfiscale in Italia. Annunciando la nascita di Mfe, il vicepresidente di, Pier Silvio Berlusconi, ha ribadito il desiderio del Biscione di creare una nuova casa per un broadcaster paneuropeo a cui l’azienda stessa sta lavorando. La manovra societaria non prevede delocalizzazioni, ha assicurato. “Produzione efiscale rimarranno in Italia e Spagna. La scelta olandese è stata fatta perché le regole locali ci consentono di affrontare la metamorfosi del mondo dei ...

