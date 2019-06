Marisa Laurito | Pamela Prati? Anch' io | una volta | mi sono sposata per finta

Marisa Laurito e il caso Pamela Prati : ‘Mi sposai anch’io per finta’ : Non solo Pamela Prati. Anche Marisa Laurito ha alle spalle un finto matrimonio. La storia che la riguarda, però, è del tutto diversa rispetto a quella della showgirl del Bagaglino. A raccontarlo è lei stessa dalle pagine di Oggi come riporta NapoliToday.it: “Una volta, da ragazza, mi sposai anch’io per finta, ma è una cosa che nulla aveva a che vedere con questa storia di agenti, soldi, ospitate, spettacolo” confessa la ...

Marisa Laurito - rimpianto per Domenica In e matrimonio finto ma non come Pamela Prati : Marisa Laurito ha parlato del caso Pamela Prati e confessa che da ragazza anche lei si è sposata per finta. L’attrice ha infatti rivelato al magazine Oggi un episodio della sua vita che ricorda in qualche modo la vicenda delle finte nozze tra Marco Caltagirone e la showgirl sarda: Onestamente della vicenda di Pamela Prati non ci ho capito niente. Però devo anche dire che non ho interesse al privato di Pamela Prati. Una volta, da ragazza, ...

Transavantgarbage - a Napoli gli scatti di Marisa Laurito : Marisa Laurito si definisce un'Artista in resistenza sempre più alla ricerca della qualità e della disciplina, e non si arrende al triste fenomeno del biocidio, e da qui nasce l`idea di una mostra fotografica che denuncia l'insulto ambientale che lede il diritto dei cittadini alla salute e alla vita. "Su 20 regioni - dice - 19 sono coinvolte e sconvolte da rifiuti altamente pericolosi di ogni tipo, nucleari, industriali, chimici. Si salva solo ...

Fabio Fazio - imbarazzo a Che tempo che fa. Marisa Laurito e la storia del 'vibratore sotto la lingua' : 'Per farmi togliere la erre moscia , un logopedista mi disse di usare il vibratore sotto la lingua '. Marisa Laurito , ospite di Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa , racconta in modo esilarante come ...

Che fuori tempo che fa diretta 6 maggio 2019 dopo la copertina di Crozza - Marisa Laurito con la mostra Terre di Fuochi : Che fuori tempo che fa: ospiti di stasera 6 maggio 2019 Ospiti della puntata stasera: Marisa Laurito che ha coinvolto diversi nomi del mondo dello spettacolo il prossimo 16 maggio al complesso ...