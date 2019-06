Magistratura Indipendente | No alle dimissioni dei togati del Csm autosospesi

Csm - Magistratura Indipendente blinda i suoi : “No dimissioni”. E prende distanze da Ferri : “Stop ai contatti con i politici” : Magistratura Indipendente, la corrente di destra dell’Anm, blinda i suoi tre consiglieri del Csm autosospesi da alcuni giorni sulla scia del caos che ha coinvolto il Consiglio superiore della Magistratura per l’inchiesta di Perugia. I tre membri dell’organismo di autogoverno delle toghe Corrado Cartoni, Antonio Criscuoli e Paolo Lepre, in realtà, sono finiti al centro delle polemiche per via di un incontro avvenuto di notte in ...