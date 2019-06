Magistrati indagati | Area | Unicost e A&I sfiduciano la giunta dell’Anm | “Non si può

Magistrati indagati - Palamara : “Non sono corrotto. I miei rapporti con Centofanti? È amico anche di altri magistrati” : Mai corrotto né influenzabile. Nessun rapporto con l’avvocato Piero Amara ma solo con Fabrizio Centofanti, uomo che descrive come in rapporti con altre figure di vertice della magistratura. Il pm Luca Palamara, indagato dalla procura di Perugia per corruzione, e considerato figura chiave nell’inchiesta che ha portato dritti al cuore del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di governo della magistratura, si difende e ...

Magistrati indagati - Bruti Liberati : “Ricorda la P2”. E l’ex aggiunto Robledo : “Dovrebbe avere buon gusto di tacere” : L’inchiesta sui Magistrati Palamara, Fava e Spina e le conseguenze dell’inchiesta della procura di Perugia – per corruzione, favoreggiamento e rivelazione di segreto – su Csm e Anm ha riacceso lo scontro tra l’ex procuratore di Milano, Edmondo Bruti Liberati, e l’ex aggiunto Alfredo Robledo. Commentando il caso dell’ex presidente dell’Amn e consigliere e tutte le due derivazioni di questi giorni ...

Magistrati indagati - ex procuratore antimafia Roberti (Pd) : “Mio partito condanni i suoi esponenti coinvolti”. E attacca Renzi e la sua riforma : Un appello al suo partito affinché condanni i propri esponenti coinvolti nella vicenda dei Magistrati indagati. Ma anche una condanna netta del Renzismo e del suo modo di intendere la giustizia. L’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, neo eurodeputato del Pd, lo dice senza mezzi termini. La sua è un’accusa diretta, pesante, interessata, nonché una richiesta ai media di non abbassare l’attenzione sulla vicenda. ...

Magistrati indagati - presidente Anm Pasquale Grasso : “Autosospensione non basta - servono dimissioni” : Spina, Artoni, Lepre, Morlini e Criscuoli si sono autosospesi dopo il coinvolgimento negli incontri con Palamara e Lotti per pilotare la nomina dei procuratori capo? “Non basta, dovrebbero dimettersi“. Parola del presidente dell’Associazione nazionale Magistrati Pasquale Grasso, che in apertura del comitato direttivo centrale dell’Anm è tornato a scagliarsi contro i colleghi coinvolti nella bufera che ha travolto il ...

Magistrati indagati - gli incontri notturni di Palamara con Lotti&Co. per pilotare le nomine dei procuratori capo : Molto spesso in albergo, qualche volta a casa della sorella di Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia nei governi Pd. Tanti incontri, almeno tre documentati, specie dal 7 al 16 maggio. Sempre di notte, sempre gli stessi, per decidere a tavolino le nomine dei procuratori capi, spostando voti all’interno del Csm con l’obiettivo di individuare ed eleggere Magistrati controllabili politicamente. Il capotavola è Luca Palamara, ...

Magistrati indagati - verso il plenum del Csm. Ermini al Quirinale. Autosospesi due consiglieri che incontrarono Lotti e Ferri : L’inchiesta sul pm Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina, indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e favoreggiamento, porta all’autosospensione di due membri del Consiglio superiore di magistratura. Lunedì sera, a poche ore dal plenum che si riunirà in giornata, i consiglieri Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro “in attesa che sia fatta ...

Magistrati indagati - si autosospendono due membri del Csm che parteciparono a incontri con Luca Lotti. Oggi il plenum : L’inchiesta sul pm Luca Palamara e il consigliere del Csm Luigi Spina, indagati a Perugia rispettivamente per corruzione e favoreggiamento, porta all’autosospensione di due membri del Consiglio superiore di magistratura. Lunedì sera, a poche ore dal plenum che si riunirà in giornata, i consiglieri Antonio Lepre e Corrado Cartoni, entrambi di Magistratura Indipendente, hanno comunicato il passo indietro “in attesa che sia fatta ...

Magistrati indagati - intercettato con Palamara anche un pm dell’Antimafia : Il trojan installato nel cellulare di Luca Palamara ha intercettato anche la voce di un pm della Direzione nazionale antimafia. Si tratta – come racconta il Corriere della Sera – di Cesare Sirignano, già pm a Napoli molto stimato per il suo lavoro contro la camorra. Non poteva sapere che il collega fosse intercettato perché indagato per corruzione dalla procura di Perugia. anche perché Palamara è l’ex presidente dell’Anm ...

Magistrati indagati - Unicost chiede le dimissioni di Palamara e del consigliere Spina : “Noi parte civile al processo” : “Ai colleghi Spina e Palamara, iscritti a Unità di Costituzione, ai quali auguriamo di potere chiarire tutto tempestivamente, chiediamo di assumersi le rispettive responsabilità politiche, adottando le decisioni necessarie delle dimissioni dall’istituzione consiliare e dalla corrente”. Così scrivono in una nota il presidente e il segretario di Unicost, Mariano Sciacca ed Enrico infante, riferendosi all’inchiesta di Perugia che ha ...

Magistrati indagati - Luca Palamara : “Mai ricevuto denaro - nessun rapporto con gli avvocati Amara e Calafiore” : È una difesa a tutto campo quella di Luca PalAmara, pm di Roma, ex presidente dell’Anm e già consigliere del Csm, interrogato a Perugia nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione e rivelazione di segreto. “Ho fornito ogni elemento per dimostrare di non aver mai ricevuto somme di denaro, di non aver mai avuto rapporti con gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore e soprattutto di non aver mai ...

Magistrati indagati - il ministro della Giustizia Bonafede attiva ispettorato : Sul caso dei Magistrati indagati – tra cui l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha deciso di attivare gli ispettori. Anche in considerazioni delle contestazioni nei confronti delle toghe coinvolte. Oltre Palamara, che al momento risponde di corruzione rivelazione di segreto – sono stati iscritti nel registro degli indagati il pm di Roma, Stefano Fava (rivelazione) e ...