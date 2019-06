“Lontano da te” – Prima puntata di domenica 9 giugno 2019 – Trama | cast | anticipazioni

unduetre

(Di domenica 9 giugno 2019) Anche se ormai in piena estate, su Canale5 allasera, ecco una nuova fiction:da te”, la nuova commedia romantica internazionale con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. La serie, composta da sette puntate, è diretta da Ivan Silvestrini ed è stata girata tra Siviglia, Roma e Praga. Nelanche Teco Celio, Pamela … L'articolo “Lontano da te” –di

hoskendall : @gaxeIle Aah ho capito, nono lui lavora nell’azienda di famiglia ma abitiamo nello stesso paese quindi è più facile… - jheneprevert : non fai altro che volermi stare accanto ma più dici che ci sei, più lontano te ne vai. - micaela_tatiana : TI PIACE? #Pantaloneuomo in #tela colorata con effetto #délavé, €88,00. Lo trovi da #CINCILLÀabbigliamento in piazz… -