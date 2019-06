Lontano Da Te prima puntata : trama e anticipazioni 9 giugno 2019 : Lontano DA TE prima puntata. Da domenica 9 giugno 2019 arriva su Canale 5 la fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lontano Da Te prima puntata: trama e anticipazioni 9 giugno 2019 Massimo è figlio della ricca borghesia imprenditoriale, fa l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, la Salvatori ...

Volevamo andare Lontano – Bella Germania - la seconda puntata : anticipazioni : Su Rai1, in prima serata dalle 21.25 in poi, va in onda martedì 4 giugno la seconda e ultima puntata della miniserie Volevamo andare lontano – Bella Germania, un adattamento prodotto dalla tedesca ZDF del best seller dal titolo Bella Germania scritto da Daniel Speck. La storia narra di Julia, una ragazza alla ricerca delle sue radici dimenticate e in parte italiane (QUI la trama del primo episodio). Volevamo andare lontano – Bella ...

Il finale di Volevamo andare Lontano è un omaggio agli italiani : anticipazioni ultima puntata 4 giugno : L'appuntamento con il finale di Volevamo andare lontano è previsto per oggi, 4 giugno, su Rai1, quando ad andare in onda sarà la seconda e ultima parte della miniserie tedesca che ha conquistato il pubblico italiano omaggiandolo. Questo è il messaggio principale della serie ed è lo stesso sentimento che ha colpito coloro che si sono sintonizzati su Rai1 per il racconto di una struggente storia d'amore e di emigrazione che non è nuova agli ...

Lontano DA TE - anticipazioni prima puntata di domenica 9 giugno : anticipazioni prima puntata della fiction LONTANO da te, in onda su Canale 5 in prima serata domenica 9 giugno 2019: Una ballerina sivigliana, Candela (Megan Montaner) ed un imprenditore romano, Massimo (Alessandro Tiberi), si scontrano casualmente nell’aeroporto di Praga… Dal momento del primo incontro-scontro, i destini di Candela e Massimo sembrano rimanere indissolubilmente segnati: come per incanto le visioni di entrambi si ...

