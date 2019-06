Lontano da te Anticipazioni e diretta | Candela porta Pepe dal padre in prigione!

Lontano da te fiction : le anticipazioni della seconda puntata : anticipazioni Lontano da te: cosa succede nella seconda puntata Andrà in onda domenica 16 giugno su Canale 5 la seconda puntata di Lontano da te, la nuova fiction italo-spagnola con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Nella seconda puntata -composta più precisamente dal terzo e quarto episodio della serie – Candela e Massimo continuano a […] L'articolo Lontano da te fiction: le anticipazioni della seconda puntata ...

Anticipazioni Lontano da te seconda puntata : Rosario vittima del 'truffatore' Annibale : Su Canale 5 ha debuttato in prima visione assoluta la nuova fiction dal titolo Lontano da te, che vede protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Una nuova serie tv in quattro appuntamenti che terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset per tutto il mese di giugno nelle calde serate domenicali. La prossima settimana, domenica 16 giugno, andrà in onda la seconda puntata in prima visione assoluta, la quale si preannuncia ricca ...

Lontano da Te : anticipazioni seconda puntata di domenica 16 giugno 2019 : Lontano da Te - Alessandro Tiberi e Megan Montaner Quattro puntate girate tra Roma, Praga e Siviglia, e dirette da Ivan Silvestrini, compongono Lontano da Te, la nuova fiction di Canale 5 al via domenica 9 giugno 2019. Una storia divertente e romantica, che racconta l’incontro da un uomo e una donna molto diversi tra loro che, dopo essersi salutati, cominceranno a comparire l’uno nella vita dell’altra in modo anomalo ed ...

Lontano DA TE/ Diretta e anticipazioni : Candela e Massimo si incontrano a Praga! : LONTANO da te, anticipazioni del 9 giugno 2019, in prima Tv su Canale 5. Un incontro inaspettato per Candela e Massimo. Tiberi: "Destino? Non ci credo".

Lontano DA TE - anticipazioni seconda puntata di domenica 16 giugno : anticipazioni seconda puntata della fiction LONTANO da te, in onda su Canale 5 in prima serata domenica 16 giugno 2019: Bice (Pamela Villoresi), la mamma di Massimo (Alessandro Tiberi), torna a Roma insieme ad un giovane amante di nome Enzo (Fabio La Fata). È un brutto colpo per il figlio, che fa di tutto per ostacolare tale relazione… Intanto, a Siviglia Rosario (Rosario Pardo), la mamma di Candela (Megan Montaner), si innamora di ...

Due nuovi amori in Lontano da te : Candela e Massimo nei guai per via delle “suocere”? Anticipazioni 16 giugno : Il debutto sarà sicuramente dei migliori per la bella e leggera Lontano da te e il pubblico di Canale 5 è già pronto a lasciarsi travolgere da questa magica storia d'amore. La nuova fiction italospagnola riporterà Megan Montaner di nuovo in televisione per la gioia dei fan che l'hanno amata da Il Segreto in poi e sicuramente anche Alessandro Tiberi riuscirà a conquistare tutti con il suo dolce sorriso e la sua vita impelagata nella noia più ...

Lontano da te/ Anticipazioni puntata 9 giugno - Tiberi : "Destino? Non ci credo" : Lontano da te, Anticipazioni del 9 giugno 2019, in prima Tv su Canale 5. Un incontro inaspettato per Candela e Massimo. Tiberi: "Destino? Non ci credo".

Lontano Da Te/ Anticipazioni 9 giugno : ecco la trama - fiction con Pepa de Il Segreto : Lontano da te, Anticipazioni del 9 giugno 2019, in prima Tv su Canale 5. Dopo un incontro inaspettato, Candela e Massimo sperimentano novità inaspettate.

Lontano Da Te seconda puntata : trama e anticipazioni 16 giugno 2019 : Lontano DA TE seconda puntata. Domenica 16 giugno 2019 torna su Canale 5 la fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lontano Da Te seconda puntata: trama e anticipazioni 16 giugno 2019 Anche la seconda puntata di Lontano da Te in onda domenica 16 giugno 2019 sarà composta da due episodi. In particolare si intitolano episodio 3 Vuoto ...

Lontano da te : trama - cast completo e quante puntate sono. Anticipazioni : Lontano da te: trama, cast completo e quante puntate sono. Anticipazioni Questa sera, domenica 9 giugno, andrà in onda la prima puntata della serie tv spagnola che vede come protagonisti Megan Montaner e l’attore italiano Alessandro tiberi. Lontano da te è co-prodotta con la tv spagnola Cross Productions e ruota intorno alla romantica storia d’amore tra Candela; una eccentrica ballerina di Siviglia amante del caos e Massimo, ...

Cast e personaggi di Lontano da Te su Canale 5 con Megan Montaner e il suo amore “magico” : anticipazioni 9 giugno : Il momento è finalmente arrivato e oggi, 9 giugno, su Canale 5 andranno in scena Cast e personaggi di Lontano da Te, la nuova fiction prodotta da Cross, Tele 5 Spagna e Dramedy Rep. Dopo aver passato settimane a parlare della fiction che riporterà su Canale 5 l'amata Megan Montaner, Pepa de Il Segreto, è arrivata la messa in onda che regalerà al pubblico italiano un amore "magico" tra risate e colpi di scena per un totale di sette ...

Lontano da te - anticipazioni 9 giugno : Candela e Massimo si 'scontrano' in aeroporto : Questa sera andrà in onda su Canale 5 la prima puntata di Lontano da te, la nuova serie in otto episodi, divisi in quattro serate, con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. I protagonisti della fiction sono la ballerina Candela e l'imprenditore Massimo. Si tratta di una romantic-comedy con un pizzico di fantasy, un prodotto adatto a garantire al pubblico qualche ora di intrattenimento estivo senza troppe pretese. La serie è diretta da Ivan ...

Lontano da te - anticipazioni prima puntata : Un tocco di sovrannaturale, ma soprattutto tanta commedia e tanti sentimenti in Lontano da te, la fiction in quattro prime serate in onda da questa sera, 9 giugno 2019, alle 21:20, su Canale 5. Una co-produzione tra Mediaset Italia, Mediaset España con Cross Productions, girata tra Italia e Spagna e che parte da un concetto base estremamente noto alle commedie romantiche, ovvero quello secondo cui gli opposti si attraggono. ...

Lontano Da Te prima puntata : trama e anticipazioni 9 giugno 2019 : Lontano DA TE prima puntata. Da domenica 9 giugno 2019 arriva su Canale 5 la fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Lontano Da Te prima puntata: trama e anticipazioni 9 giugno 2019 Massimo è figlio della ricca borghesia imprenditoriale, fa l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, la Salvatori ...