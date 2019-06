Londra | edificio in fiamme nella zona est «Al lavoro 100 vigili del fuoco»

Incredibile incendio a Londra : edificio in fiamme - oltre cento pompieri sul posto : Circa 100 vigili del fuoco sono all’opera nella zona est di Londra per domare un violento e vasto incendio che si è propagato in un edificio di sei piani, completamente avvolto dalle fiamme. A renderlo noto è Sky News. L’incendio è scoppiato nella zona di Barking, dove sono state mobilitate 15 autopompe. Al momento non si hanno notizie di vittime. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo Incredibile incendio a Londra: edificio in fiamme, ...