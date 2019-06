LIVE Superbike | GP Spagna 2019 in DIRETTA | Bautista stravince anche la Superpole Race

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10/10: BANDIERA A SCACCHI!!!! 9/10: Melandri cerca di tenere il passo di van der mark, rimanendo a 3 decimi, mentre Rea è a 0″961 dal nostro portacolori. Si preannuncia un ultimo giro da urlo 8/10: NOOO!!! Van der Mark in percorrenza è più prestazionale e scavalca in curva-6 Melandri, che scala in terza posizione. L’olandese velocissimo ed ora Macho, dovrà stare attento al rientro di Rea, che è ad 1″069 dall’italiano. In tutto questoè in fuga con un vantaggio di 3″019 sul tulipano 7/10:continua a martellare su dei grandi tempi: 1’39″250, portando il proprio vantaggio su Melandri (+2″326) mentre van de Mark è a 1″135 dal ravennate. Rea continua ad essere velocissimo, con una quarta posizione conquistata a danno del compagno di team Haslam 6/10: ...

