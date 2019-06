LIVE Nadal-Thiem | Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA | 6-3 | l’iberico conquista il primo

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 4-3 - un break per parte e battaglia totale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Poderoso dritto di Nadal sul quale Thiem non riesce ad arrivare 15-15 Rovescio in rete di Nadal, cui non riesce un complesso tentativo di lungolinea 0-15 Gioca tutti i colpi a pochissimi centimetri dalla riga di fondo Nadal, alla fine Thiem è costretto all’errore 4-3 Nadal: chiude con gran difficoltà lo spagnolo questo turno di battuta. Sono trascorsi 44′ ...

30-40 Palla break Thiem: giocano entrambi vicinissimo alla riga sulla diagonale destra, alla fine Nadal ci prova con il rovescio in lungolinea, ma è fuori 30-30 Nadal spinge con il dritto conquistando il punto 15-30 Sbaglia con il dritto in uscita dal servizio Nadal 15-15 Servizio e dritto di Nadal 0-15 Ancora in spinta Thiem con il dritto, Nadal deve correre tre metri dietro la riga di fondo ...

2-2 Due dritti violentissimi di Nadal, che però sbaglia il terzo in avvicinamento alla rete con la complicità del nastro, che lo porta ben lontano dal campo 40-15 Cerca l'accelerazione di rovescio Nadal, ma è lunga 30-15 Risposta vincente di rovescio in diagonale di Nadal 30-0 Passano di millimetri sia il rovescio di Nadal che il dritto di Thiem, alla fine è lo spagnolo a cedere 15-0 ...

comincia al servizio Nadal 15:10 I due giocatori si dirigono verso le panchine, sta per cominciare la Finale! 15:05 cominciano le operazioni di riscaldamento per Nadal e Thiem 15:03 Entrano in questo momento i due giocatori sul Court Philippe Chatrier! 15:00 C'è il sole sullo Chatrier, e per tutta la giornata non dovrebbe esserci quella pioggia che ha disturbato il programma negli ultimi ...

Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale la Finale del Roland Garros 2019. Sono di fronte Rafael Nadal e Dominic Thiem. Lo spagnolo ha raggiunto l'ultimo atto del torneo in modo molto convincente: nel suo percorso ha superato i tedeschi Yannick ...

Ancora Rafael Nadal contro Dominic Thiem. La finale maschile del Roland Garros (oggi ore 15.00) vedrà gli stessi protagonisti della passata stagione. Da una parte lo spagnolo che va a caccia del dodicesimo titolo della carriera a Parigi, mentre dall'altra l'austriaco che punta al suo primo Slam. Lo scorso anno ha vinto Nadal in tre set, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-3 6-2. Lo spagnolo ha sconfitto in semifinale Roger Federer, ...

Si conclude dunque la DIRETTA LIVE di questa infinita semifinale del Roland Garros 2019, ma a Parigi è ancora tempo di tennis con la finale femminile tra Ashleigh Barty (Australia) e Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca). Un saluto a tutti i lettori di OA Sport! Per il secondo anno di fila, dunque, ...

Rafa Nadal vola in finale al Roland Garros: il maiorchino si congratula con Roger Federer dopo il successo E' Rafa Nadal il primo finalista del Roland Garros: il tennista maiorchino ha mandato al tappeto in soli tre match oggi il suo rivale svizzero Roger Federer, al loro 39° incontro. "È incredibile giocare con Roger qui. Congratulazioni a lui, essere al suo livello a 37 anni, è incredibile, dico grazie ai tifosi perché è ...

40-30 L'orgoglio del campione: anticipa la risposta e annulla il primo match point. 40-15 doppio match point. 30-15 Federer piazza il vincente di diritto. 30-0 Federer prova ad andare in avanti: rovescio affossato in rete. 15-0 Nadal senza problemi: ...

1-3 Nadal che piazza l'ace. 40-30 Rapidissimo Nadal che recupera il campo e piazza il vincente. 30-30 Federer piazza una risposta secca di rovescio. 30-15 Lob pazzesco di Federer: dopo 15 punti negli 16, Federer torna a conquistare un punto. 30-0 ...

15-0 Federer stecca la risposta. 1-0 Comincia bene Federer. AD-40 Ancora un buon servizio: la risposta scappa via. 40-40 Buona prima dell'elvetico. 30-40 palla BREAK NADAL! Lo spagnolo danza in campo e piazza il diritto incrociato. 30-30 ...

4-5 break NADAL! Palla corta prevedibile e chiusura a rete! Servirà per il set al cambio campo. 40-AD CHE GRINTA DI NADAL! Federer tiene a stento lo scambio e Nadal lo perfora mettendolo fuori tempo. 40-40 Nuovo errore di rovescio: parità pericolosa. 40-30 ...

4-3 Federer conduce il secondo parziale. 40-15 Nadal prova il cross di diritto: fuori di poco. 30-15 DEMIVOLÈE DI FEDERER! Lo svizzero attacca e poi chiude sotto rete di rovescio. 15-15 Federer sale in cattedra con un diritto diagonale. 0-15 Risposta ...

40-15 Buona prima di Nadal 30-15 Lungo scambio al termine del quale sbaglia il dritto in diagonale Federer, mentre il vento non se ne va (ma entrambi son riusciti a gestirlo meglio) 15-15 Il nastro porta via la volée alta di rovescio a Nadal, che stava per ...