LIVE Nadal-Thiem | Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA | 6-3 5-7 6-1 5-1 | il maiorchino

(Di domenica 9 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 DUE MATCH POINT: aggredisce ancora l’iberico,non riesce a controllare il rovescio 30-15 Esce in lunghezza il dritto di30-0 Prova la risposta di rovescio in lungolinea, ma la mette in corridoio 15-0 Ace numero tre di5-1 BREAK: in corridoio il dritto di, l’austriaco serve per vincere ancora una volta il torneo Vantaggio, seconda palla break: spinge molto l’iberico con il dritto, alla fine costringe a sbagliare il recupero di rovescio40-40, 2a parità: CHE SALVATAGGIO DI! Molto molto fortunato peraltro, volée bassa in allungo sulla quale il nastro offre una mano non indifferente Vantaggio, palla break: lungo il dritto di40-40 Sbaglia con il rovesciospedendolo in rete 40-30 Esce di poco il dritto che avrebbe portatoa palla del ...

