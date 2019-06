LIVE Nadal-Thiem | Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA | 6-3 5-7 4-1 | due break di

LIVE Nadal-Thiem - Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA : 6-3 5-7 3-0 - due break di vantaggio per l’iberico nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 break NADAL: servizio e dritto di Thiem, ma lo spagnolo è lì, pronto a fulminarlo ancora con il dritto e a guadagnarsi un vantaggio pesante in questo terzo parziale 15-40 Prima e smash di Thiem, che torna a vincere un punto 0-40 Tre palle break Nadal: ancora un errore dell’austriaco, decisamente in rottura prolungata 0-30 Sbaglia di dritto in uscita dal servizio Thiem 0-15 Palla ...

Ritorna sul Court Philippe Chatrier lo spagnolo, si può dare il via al terzo set, che Thiem inizierà al servizio. Nadal se n'è temporaneamente andato dal campo verso gli spogliatoi, si dovrà aspettare un po' perché il gioco riprenda 5-7 SET THIEM: Nadal aveva perso un solo punto in cinque turni di servizio, ma i quattro fatali li perde tutti nell'ultimo! Situazione di parità ...

4-5 Vola via il rovescio di Nadal, Thiem tiene anche questo turno di servizio 40-0 Thiem chiama a rete Nadal, che ci arriva bene, ma sbaglia malamente con il rovescio 30-0 Perde il controllo dell'accelerazione di rovescio Nadal 15-0 Scambio lungo, poi Thiem all'improvviso estrae una bordata spaventosa di rovescio incrociato! 4-4 Comanda con il dritto Nadal, si entra nella fase più ...

40-0 Perde il controllo del dritto Thiem 30-0 Comanda ancora con il servizio Nadal 15-0 Punto rapidamente vinto da Nadal 1-2 Thiem, gran scambio dell'austriaco che si sposta per giocare il dritto a sventaglio in diagonale e ottiene punto e game 40-30 Sbaglia con il dritto Thiem 40-15 Terzo ace di Thiem 30-15 Un po' aiutato dal nastro che gli porta il vantaggio nello scambio, Thiem ...

0-1 Thiem, ancora un ace per chiudere il game 40-15 Rovescio fulminante di Nadal 40-0 Comanda con il dritto Thiem 30-0 Ace di Thiem 15-0 Scambio duro vinto da Thiem 6-3 SET NADAL: sbaglia il rovescio incrociato Thiem, dopo 53′ è lo spagnolo a passare in vantaggio in questa Finale 40-15 Due set point Nadal: sbaglia la risposta Thiem sulla seconda con il rovescio 30-15 Sbaglia di ...

15-30 Poderoso dritto di Nadal sul quale Thiem non riesce ad arrivare 15-15 Rovescio in rete di Nadal, cui non riesce un complesso tentativo di lungolinea 0-15 Gioca tutti i colpi a pochissimi centimetri dalla riga di fondo Nadal, alla fine Thiem è costretto all'errore 4-3 Nadal: chiude con gran difficoltà lo spagnolo questo turno di battuta. Sono trascorsi 44′ ...

30-40 Palla break Thiem: giocano entrambi vicinissimo alla riga sulla diagonale destra, alla fine Nadal ci prova con il rovescio in lungolinea, ma è fuori 30-30 Nadal spinge con il dritto conquistando il punto 15-30 Sbaglia con il dritto in uscita dal servizio Nadal 15-15 Servizio e dritto di Nadal 0-15 Ancora in spinta Thiem con il dritto, Nadal deve correre tre metri dietro la riga di fondo ...

2-2 Due dritti violentissimi di Nadal, che però sbaglia il terzo in avvicinamento alla rete con la complicità del nastro, che lo porta ben lontano dal campo 40-15 Cerca l'accelerazione di rovescio Nadal, ma è lunga 30-15 Risposta vincente di rovescio in diagonale di Nadal 30-0 Passano di millimetri sia il rovescio di Nadal che il dritto di Thiem, alla fine è lo spagnolo a cedere 15-0 ...

comincia al servizio Nadal 15:10 I due giocatori si dirigono verso le panchine, sta per cominciare la Finale! 15:05 cominciano le operazioni di riscaldamento per Nadal e Thiem 15:03 Entrano in questo momento i due giocatori sul Court Philippe Chatrier! 15:00 C'è il sole sullo Chatrier, e per tutta la giornata non dovrebbe esserci quella pioggia che ha disturbato il programma negli ultimi ...

La presentazione di Nadal-Thiem – Federer-Nadal – Djokovic-Thiem (Prima parte | Seconda parte) Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match che vale la Finale del Roland Garros 2019. Sono di fronte Rafael Nadal e Dominic Thiem. Lo spagnolo ha raggiunto l'ultimo atto del torneo in modo molto convincente: nel suo percorso ha superato i tedeschi Yannick ...

Ancora Rafael Nadal contro Dominic Thiem. La finale maschile del Roland Garros (oggi ore 15.00) vedrà gli stessi protagonisti della passata stagione. Da una parte lo spagnolo che va a caccia del dodicesimo titolo della carriera a Parigi, mentre dall'altra l'austriaco che punta al suo primo Slam. Lo scorso anno ha vinto Nadal in tre set, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-3 6-2. Lo spagnolo ha sconfitto in semifinale Roger Federer, ...

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA finale FEMMINILE DEL Roland Garros 2019 BARTY-VONDROUSOVA Si conclude dunque la DIRETTA LIVE di questa infinita semifinale del Roland Garros 2019, ma a Parigi è ancora tempo di tennis con la finale femminile tra Ashleigh Barty (Australia) e Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca). Un saluto a tutti i lettori di OA Sport! Per il secondo anno di fila, dunque, ...

Roland Garros – Nadal in finale a Parigi - ma i complimenti sono per Federer : "essere al suo LIVEllo a 37 anni è incredibile" Rafa Nadal vola in finale al Roland Garros: il maiorchino si congratula con Roger Federer dopo il successo E' Rafa Nadal il primo finalista del Roland Garros: il tennista maiorchino ha mandato al tappeto in soli tre match oggi il suo rivale svizzero Roger Federer, al loro 39° incontro. "È incredibile giocare con Roger qui. Congratulazioni a lui, essere al suo livello a 37 anni, è incredibile, dico grazie ai tifosi perché è ...

Federer-Nadal, la sfida infinita – La programmazione di Federer-Nadal CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-THIEM 40-30 L'orgoglio del campione: anticipa la risposta e annulla il primo match point. 40-15 doppio match point. 30-15 Federer piazza il vincente di diritto. 30-0 Federer prova ad andare in avanti: rovescio affossato in rete. 15-0 Nadal senza problemi: ...