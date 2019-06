LIVE Nadal-Thiem | Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA | 6-3 1-2 | l’iberico conquista il

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Perde il controllo del dritto30-0 Comanda ancora con il servizio15-0 Punto rapidamente vinto da1-2, gran scambio dell’austriaco che si sposta per giocare il dritto a sventaglio in diagonale e ottiene punto e game 40-30 Sbaglia con il dritto40-15 Terzo ace di30-15 Un po’ aiutato dal nastro che gli porta il vantaggio nello scambio,lo chiude con il dritto 15-15 Che errore! Sbaglia lo smash di dritto mettendolo in rete, cosa veramente insolita per lui 0-15 Gran rovescio lungolinea diche penetra le difese di1-1 Non trova la risposta40-0 Ancora un errore di, chesta continuando a martellare con dritto e problemi 30-0 Entra con la rispostasulla seconda die chiude con il dritto 15-0 Sbaglia con il dritto, spedendolo in ...

