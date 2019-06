LIVE Nadal-Thiem | Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA | 2-3 | break dell’austriaco

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Palla: giocano entrambi vicinissimo alla riga sulla diagonale destra, alla fineci prova con il rovescio in lungolinea, ma è fuori 30-30spinge con il dritto conquistando il punto 15-30 Sbaglia con il dritto in uscita dal servizio15-15 Servizio e dritto di0-15 Ancora in spintacon il dritto,deve correre tre metri dietro la riga di fondo per prendere tutto con il rovescio, ma alla fine non può prendere l’ultimo dritto dell’austriaco 3-3: CHE DRITTO! Lo spagnolo annulla con una palla strettissima, dentro il rettangolo di servizio, il vantaggio cheaveva preso 15-40 Spinge con il drittoe alla fine ottiene il punto 0-40 Tre palle: brutto dritto diche esce di parecchio 0-30 Perde il controllo del dritto0-15 Difesa ...

Eurosport_IT : Are you ready? ???? Rafa Nadal vs Dominic Thiem: la finale del Roland Garros è LIVE su Eurosport 1 (canale 210 di SK… - OA_Sport : #RG19 LIVE Nadal-Thiem, Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA: lo spagnolo per la dodicesima, l’austriaco per la riv… - Matt_Orlandi : LIVE #Nadal - #Thiem, diretta e risultato in tempo reale finale #RolandGarros 2019: inizio ore 15.00 @_SuperNews_ -