LIVE Nadal-Thiem | Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA | 2-1 | è già grande battaglia!

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Due dritti violentissimi di, che però sbaglia il terzo in avvicinamento alla rete con la complicità del nastro, che lo porta ben lontano dal campo 40-15 Cerca l’accelerazione di rovescio, ma è lunga 30-15 Risposta vincente di rovescio in diagonale di30-0 Passano di millimetri sia il rovescio diche il dritto di, alla fine è lo spagnolo a cedere 15-0 Gran palla corta di2-1, primo ace della partita per chiudere un game che si stava facendo complicato Vantaggio, ancora un grandissimo scambio da terra! Entrambi si attaccano da tutte le parti del campo, poi è l’iberico a chiudere con la palla corta in avanzamento 40-40 Indecisione di! Fatto raro per lo spagnolo, che cerca di prendere campo con il dritto,arriva ovunque, poi gli tira contro un rovescio basso che ...

Eurosport_IT : Are you ready? ???? Rafa Nadal vs Dominic Thiem: la finale del Roland Garros è LIVE su Eurosport 1 (canale 210 di SK… - OA_Sport : #RG19 LIVE Nadal-Thiem, Finale Roland Garros 2019 in DIRETTA: lo spagnolo per la dodicesima, l’austriaco per la riv… - Matt_Orlandi : LIVE #Nadal - #Thiem, diretta e risultato in tempo reale finale #RolandGarros 2019: inizio ore 15.00 @_SuperNews_ -