LIVE Motocross | GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA | Tim Gasjer vince gara-1 e sale in vetta

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55: Il nove volte campione iridato della KTM si è subito portato in sedicesima posizione dopo un paio di tornate per poi non riuscire ad alzare il ritmo per continuare la rimonta, mentre negli ultimi minuti è salito di colpi ed ha scavalcato il connazionale Ivo Monticelli, il belga Kevin Strijbos ed il francese Jordi Tixier per una dodicesima posizione conclusiva agevolata anche dalle cadute di Paulin, Lupino, Bobryshev e Desalle. 15.50: Il fuoriclasse siciliano ha disputato unain crescendo dopo un avvio sfortunato in cui è scivolato da una possibile quinta piazza in curva 1 ad una diciannovesima posizione a causa di un incrocio di traiettorie infelice con un altro centauro. 15.48: Siamo reduci dal secondo posto di Antonio Cairoli della prima manche, alle spalle di Gajser. Il siciliano non è al 100% della condizione e quindi ...

zazoomnews : LIVE Motocross GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA: si parte con gara-1 Tony Cairoli lancia la sfida a Gajser! -… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA: Tim Gasjer controlla su Tonus un sofferente Cairoli è 15esimo -… - OA_Sport : LIVE #Motocross, #MXGP #MXGPRussia 2019 in DIRETTA: Tony #Cairoli stringe i denti e sarà in gara per la rimonta con… -