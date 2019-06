LIVE Motocross | GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA | Gajser trionfa anche in gara-2 | Cairoli

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tonus leader davanti a Gajser. Cairoli è quarto e in rimonta - a 10' dal termine di gara-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE +2 giri alla fine: Gajser si avvia a trionfare, quindi, anche in questa gara-2 del GP di Russia, a precedere Tonus (+6″242), Seewer (+11″540) e Cairoli (+15″957) 1′ Siamo agli sgoccioli di questa gara-2 ed Herlings si prende la settima piazza, approfittando di un Coldenhoff in grande crisi. Cristallizzate le posizioni davanti: Gajser, Tonus, Seewer e Cairoli 3′ ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Coldenhoff in vetta in gara-2 - Gajser 2° e Cairoli 8°. Herlings è 12° : 22′ Continua il confronto ai ferri corti per la vittoria tra Coldenhoff e Gajser, separati da appena 790 millesimi. Cairoli è settimo a 7″285 dal vertice, cercando di rimontare 24′ Coldenhoff rintuzza ai tentativi di attacco di Gajser, che rimane in seconda posizione. Tonus è terzo e si avvicina anch'egli al duo di testa, Cairoli è vicinissimo a Lieber in sesta ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tim Gasjer vince gara-1 e sale in vetta alla classifica - Cairoli 12°. Dalle 16.10 gara-2 : 15.55: Il nove volte campione iridato della KTM si è subito portato in sedicesima posizione dopo un paio di tornate per poi non riuscire ad alzare il ritmo per continuare la rimonta, mentre negli ultimi minuti è salito di colpi ed ha scavalcato il connazionale Ivo Monticelli, il belga Kevin Strijbos ed il francese Jordi Tixier per una dodicesima posizione conclusiva agevolata anche Dalle ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tim Gasjer insidiato da Tonus - un sofferente Cairoli è 14esimo : ULTIMO GIRO Gajser non molla e non lascia chance a Tonus ULTIMO GIRO GAJSER FORZA E METTE 1.2 DI MARGINE ULTIMO GIRO Tonus è A 9 DECIMI DA GAJSER!!!!!!!! -2 GIRI Caitoli passa Monticelli ed è 12esimo -2 GIRI Tonus non vuole cedere e si porta a 1.4!!!!!!!!!!! Cairoli sale in 13sima posizione per la caduta di Desalle ULTIMO MINUTO Gajser allunga a 1.9 su Tonus! Terzo Febvre a 20 secondi. Cairoli ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tim Gasjer controlla su Tonus - un sofferente Cairoli è 15esimo : -5 Tonus sugli stessi tempi di Gajse nei primi due settori. Cairoli si porta a 9 decimi da Tixier -6 Tonus di nuovo a tutta!! Si porta a 1.6 da Gajser!!! Terzo Febvre, poi Herlings e Seewer. -7 Cairoli ci riprova e si riporta sotto i 2 secondi da Tixier ma si vede che è ben lontano dal suo 100%. -8 Si chiude il 13esimo giro. Gajser è sempre al comando con 2.1 su Tonus. Lo sloveno ha risposto ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tim Gasjer prova la fuga - Cairoli è 15esimo : -15 Cairoli è sempre 15esimo a 26.9 dalla vetta ed è 1.3 da Tixier che proprio non riesce ad avvicinare.. Paulin è out. -16 Tonus inizia a spingere su Gajser e gli guadagna 3 decimi nel T1 e 5 nel Te. Si porta a 2.4! Attenzione! -17 Il leone siciliano sta pagando a caro prezzo le difficoltà fisiche e non riesce nel miracolo… -18 Herling è splendido quarto a 14.5 mentre Cairoli perde ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : si parte con gara-1 - Tony Cairoli lancia la sfida a Gajser! : 13.01 La Classifica Mondiale MXGP 2019. Ormai i punti di distacco tra Cairoli e Gajser sono appena 10, si annuncia un finale di stagione quanto mai incandescente! 1 222 Cairoli, A. ITA KTM 311 25-25 25-22 25-25 22-22 25-25 22-22 22-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli stringe i denti e sarà in gara per la rimonta! : La classifica del Mondiale MXGP 2019 – La cronaca della qualifying race – Le condizioni di Tony Cairoli Buongiorno e benvenuti alla domenica del Gran Premio di Russia 2019 (ottavo appuntamento stagionale) per quanto riguarda la MXGP. Sul circuito di Orlyonok, infatti, andranno in scena due manche che, dopo quanto successo nella giornata di ieri con la qualifying race, assumono ...

LIVE Motocross - GP Russia MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli sfida Gajser - torna Herlings! : La classifica del Mondiale MXGP 2019 – La cronaca della qualifying race – Le condizioni di Tony Cairoli Buongiorno e benvenuti alla domenica del Gran Premio di Russia 2019 (ottavo appuntamento stagionale) per quanto riguarda la MXGP. Sul circuito di Orlyonok, infatti, andranno in scena due manche che, dopo quanto successo nella giornata di ieri con la qualifying race, assumono ...

LIVE Motocross - GP Francia 2019 in DIRETTA : Gajser vola in testa in gara-2 - Cairoli caduto è 18° a 10' dalla conclusione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio di Francia 2019 della MXGP. Il Mondiale Motocross è pronto a scrivere il suo settimo capitolo, al termine di un filotto (comprendente anche Lombardia e Portogallo) che chiudono tre settimane davvero intense. In questo primo scorcio di campionato il duello tra il nostro Tony Cairoli e lo sloveno Tim Gajser ha impreziosito un campionato che, anche in questo fine settimana, è ...

LIVE Motocross - GP Francia 2019 in DIRETTA : Febvre in vetta - Gajser 3° - Cairoli è 17° e cerca la rimonta disperata

LIVE Motocross - GP Francia 2019 in DIRETTA : Febvre in vetta - Gajser 3° - Cairoli cade ed è 24°

LIVE Motocross - GP Francia 2019 in DIRETTA : Tim Gajser domina la prima manche su Cairoli e Tonus. Alle 17.10 gara-2

LIVE Motocross - GP Francia 2019 in DIRETTA : Tim Gajser domina gara-1 - secondo Cairoli su Tonus