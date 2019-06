LIVE Italia-Stati Uniti | Finale World League 2019 in DIRETTA | Setterosa per la mission

LIVE Italia-Russia 0-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 9-13 nel terzo set - i russi vedono la vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-18 Iakovlev di prima intenzione dopo una ricezione imperfetta dei nostri. 11-17 Lavia murato, ormai la russia deve solo gestire. 11-16 Chiude una free ball Iakovlev. 11-15 Mani out di Kliuka, occasione persa per i nostri per rientrare in partita. 11-14 Attacco fortissimo di Lavia. 10-14 Errore in alzata di Poletaev. 9-14 Il servizio di Cavuto si ferma sul nastro. 9-13 Servizio di Bolkov che ...

LIVE Italia-Russia 0-2 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : secondo set dominato dai russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 Kliuka serve in rete. 5-8 Cavuto a tutto braccio manda fuori. 5-7 Murato il primo tempo di Russo. 5-6 Il muro di Russo rimbalza sull’asta, altro punto di Kliuka. 5-5 Accompagnata di un giocatore russo, parità. 4-5 Kobzar alza male ad una mano e ci regala il punto. 3-5 Stavolta il primo tempo giocato per Russo funziona. 2-5 Kliuka sbarra la strada a Pinali. 2-4 Sbertoli alza male il ...

LIVE Italia-Russia 0-1 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 10-14 nel secondo set - i russi scappano via : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-24 Kurkaev serve in rete. 15-24 Lunga la battuta di Polo. 15-23 Parallela di Cavuto. 14-23 Altro ace di Volkov complice un indecisione dei nostri. 14-22 Ace di Volkov. 14-21 Pipe meravigliosa di Kliuka che accarezza il pallone. 14-20 Murato Poletaev da Pinali. 13-20 Ace magnifico di Poletaev, che partita del giocatore russo. 13-19 Servizio di Giannelli fuori di un pelo. 13-18 Primo tempo in ...

LIVE Italia-Russia 0-1 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : gli azzurri lottano ma cedono il primo set ai russi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 primo tempo velocissimo di Kurkaev. 6-7 Mani out di Raffaelli che ci riporta sotto. 5-7 Muro poderoso di Giannelli che suona la carica! 4-7 Diagonale di Antonov troppo stretto. 4-6 Anche Russo non trova il campo in battuta. 4-5 Diagonale precisa di Pinali. 3-5 Cavuto al servizio sfiora la riga ma la palla è fuori. 3-4 Kobzar sbaglia la battuta. 2-4 Diagonale di Poletaev che sfrutta la free ...

LIVE Italia-Russia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 12-8 - grande partenza degli azzurri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-18 Antonov forza in battuta e non trova il campo. 18-17 Anche il servizio di Bolkov si arresta in rete. 17-17 Pipe ben giocata da Kliuka. 17-16 Finalmente si arresta la battuta di Poletaev fermata dal nastro. 16-16 Terzo ace consecutivo! Antonov poco attento in ricezione. 16-15 Altro ace di Poletaev! Rotazione difficile per gli azzurri. 16-14 Ace di Poletaev, la Russia si avvicina. 16-13 ...

LIVE Italia-Russia 0-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : comincia la battaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Parallela di Nelli che non trova la riga. INIZIA LA PARTITA! 15:58 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento, a brevissimo si comincia. 15:55 Arriva il momento degli inni nazionali, si parte con quello di Mameli! 15:50 Dieci minuti all’inizio delle danze, poi capiremo fin dove si può spingere questo gruppo azzurro. 15:45 La Russia, che ha battuto Portogallo e USA nei giorni ...

Mondiali - Australia-Italia 1-2 - LIVE : vittoria azzurra - Bonansea doppietta e colpo di testa al 94' : UN trionfo nel recupero, doppietta di Barbara Bonansea e la forte Australia viene piegata al 94'. vittoria pesantissima, con un colpo di testa su errore del portiere australiano, ma la...

LIVE Italia-Russia volley - Nations League 2019 in DIRETTA : scontro diretto delicato con vista Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. A Ufa andrà in scena la partita che conclude la seconda tappa del prestigioso torneo internazionale, gli azzurri affronteranno i padroni di casa in un incontro già determinante in ottica qualificazione alla Final Six: la nostra Nazionale, reduce ...

LIVE Italia-Australia calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : le azzurre debuttano contro le Aussies : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Australia – La presentazione di Italia-Australia – I risultati e le classifiche dei gironi Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, match valido per il gruppo C dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Finalmente ci siamo. Allo Stade du Hainaut a Valenciennes le azzurre scenderanno in campo e la sfida contro le australiane è senza dubbio ...

LIVE Italia-Australia - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : orario - canale tv - come vederla gratis e in chiaro : Dopo 20 anni dall’ultima apparizione l’Italia torna a calcare il palcoscenico dei Mondiali di calcio femminile: la selezione azzurra è una delle sole sei compagini assenti a Canada 2015 e presente in Francia: oltre alla nostra formazione ci sono quattro esordienti, ovvero Cile, Scozia, Giamaica e Sudafrica, mentre l’Argentina mancava da Cina 2007. Per l’Italia ultima apparizione a USA 1999. Oggi le azzurre faranno il loro ...

LIVE Grecia-Italia 0-3 Insigne raddoppia e sfiora il poker : Dopo le nette vittorie contro Finlandia (2-0) e Liechtenstein (6-0) l'Italia di Mancini è chiamata ad Atene contro la Grecia alla prima, seria, verifica delle sue ambizioni. Gli azzurri...

LIVE Italia-Russia pallanuoto femminile - Semifinale World League in DIRETTA : 13-12. Il Setterosa va in finale ai rigori!!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Il nostro LIVE termina qui, appuntamento alla prossima DIRETTA. Grazie per averci seguito, buona serata da OA Sport. 21.28 Silvia Avegno MVP 21.26 Domani alle 20.15 l’Italia si gioca contro gli USA la qualificazione alle Olimpiadi!!!! ITALIA BATTE RUSSIA 13-12 DOPO I TIRI DI RIGORE!!!!!! ITALIA IN finale!!!!!!! PALO DI GERZANICH!!!!!!!!! PARATO ANCHE IL RIGORE DI GARIBOTTI PARA ...

