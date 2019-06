LIVE Italia-Russia volley | Nations League 2019 in DIRETTA | scontro diretto delicato con

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione della partita Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per ladimaschile. A Ufa andrà in scena la partita che conclude la seconda tappa del prestigioso torneo internazionale, gli azzurri affronteranno i padroni di casa in un incontro già determinante in ottica qualificazione alla Final Six: la nostra Nazionale, reduce dalle vittorie contro USA e Portogallo, va a caccia del colpaccio contro i titanici Campioni d’Europa che partiranno con i favori del pronostico. Servirà una partita davvero coriacea e incisiva da parte del nostro sestetto che è chiamato a un’autentica impresa in questoda giocare in trasferta, su un campo difficile e davanti a oltre 8000 spettatori: oggi si potrebbe pagare la tensione per la prima volta da quando questo ...

EA_FIFA_Italia : È il capocannoniere @FQuagliarella27 il primo #TOTS rivelato della @SerieA! Alle 16 live su - giroditalia : The last, decisive 17 km of #Giro d’Italia 2019! | Gli ultimi, decisivi 17 km del #Giro d’Italia 2019! ???? Follow l… - matteosalvinimi : Vi ripropongo la mia intervista a Rai Radio Uno. L’Italia, i suoi straordinari imprenditori e lavoratori, hanno vog… -