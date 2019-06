LIVE Italia-Australia | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | orario | canale tv | come

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Dopo 20 anni dall’ultima apparizione l’torna a calcare il palcoscenico deidi: la selezione azzurra è una delle sole sei compagini assenti a Canada 2015 e presente in Francia: oltre alla nostra formazione ci sono quattro esordienti, ovvero Cile, Scozia, Giamaica e Sudafrica, mentre l’Argentina mancava da Cina 2007. Per l’ultima apparizione a USA 1999. Oggi le azzurre faranno il loro esordio contro l’alle ore 13.00:ne ed oceaniche sono inserite nel Girone C assieme a Brasile e Giamaica, che si affronteranno alle ore 15.30. La partita delle azzurre verrà trasmessa intv in abbonamento su Sky Sport, Sky Sport Uno ed in chiaro su Raidue, mentre lastreaming sarà fruibile in abbonamento su SkyGo e gratuitamente su RaiPlay. OA Sport vi assicura latestuale.SEGUIRE ...

