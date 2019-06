LIVE Ballottaggio Scafati 2019 | Salvati e Russo si contendono la poltrona di sindaco

Blastingnews

(Di domenica 9 giugno 2019) Si torna alle urne nel comune diper eleggere il nuovo: la più grande cittadina della provincia di Salerno è reduce da un lungo periodo di commissariamento, in seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni camorristiche. Il primo turno di elezioni amministrative ha decretato ilper due candidati sindaci: da un lato Cristoforo, sostenuto dalla Lega Salvini Campania e da Fratelli d'Italia, nonché dalle liste civiche Identità Scafatese, Insieme Possiamo e, mentre dall'altro Michelecon ben quattro liste civiche di chiara ispirazione del centrosinistra, con Democratici e Progressisti-Insieme per, Sostiene-MicheleModerata e Polo Civico....

