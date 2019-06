L' Italia scoprì le vacanze E il cinema si mise il bikini

ilgiornale

(Di domenica 9 giugno 2019) Luigi Mascheroni Così i manifesti dei film «balneari» svelano i grandi mutamenti di costume e culturali del Paese Il modo più efficace per capire l'evoluzione del costume nazionale è osservare quando glini, e lene soprattutto, hanno iniziato a indossarlo, poi a toglierselo, e oggi a rimetterselo. Di solito in spiaggia: costume intero, a due pezzi, a uno solo... Le gite domenicali in corriera dell'affannoso dopoguerra - anguria, canottiera e pentola di spaghetti - poi leal mare come terzo bene di consumo appena dietro l'automobile e il frigorifero nell'del boom, il Sorpasso del Made in Italy, gli abbronzatissimi anni Sessanta, gli scollacciati Settanta, quelli dell'insegnante al mare, in Senza veli ma con classe, la nostalgia, negli Ottanta, di Sapore di mare, gli Yuppies in yacht, il party ideologico dell'(anti)berlusconismo dei Novanta: che ...

MinisteroSalute : Non lasciare che il #tabacco ti tolga il respiro. Oggi è il #NoTobaccoDay la #GiornataMondialeSenzaTabacco promossa… - ItalyMFA : #GiornataMondialedellAmbiente | La #Farnesina si impegna ogni giorno per ridurre il proprio impatto ambientale e pr… - TicketOneIT : Da novembre, ??Mika?? torna in Italia con una serie di concerti in 12 grandi arene, tappe del nuovo Revelation Tour c… -