L’Italia del calcio si tinge di rosa | le azzurre incantano e battono l’Australia 2 a 1

Mondiale femminile - tutti pazzi delL’Italia : i messaggi di Raggi - Casellati - Fontana e Meloni : Mondiale femminile – “Forza Azzurre! Sono molto orgogliosa delle ragazze della nostra Nazionale di calcio femminile per la qualificazione alla fase finale dei Mondiali. Questo per noi rappresenta motivo d’orgoglio. Queste ragazze rappresentano un modello da seguire, lo sport che arriva ad altissimi livelli”. E’ il messaggio della sindaca di Roma Virginia Raggi sul suo profilo Facebook dopo la vittoria ...

VIDEO Sara Gama e Cristiana Girelli - festa negli spogliatoi dopo la vittoria delL’Italia ai Mondiali calcio femminile : Sara Gama e Cristiana Girelli hanno festeggiato negli spogliatoi dopo la vittoria dell’Italia contro l’Australia ai Mondiali 2019 di calcio femminile, la capitana e l’attaccante sono rientrate dopo il successo in rimonta contro le Matildas mettendo in mostra tutta la loro gioia. Di seguito il VIDEO con i festeggiamenti di Sara Gama e Cristina Girelli a Valenciennes. festa Girelli-Gama dopo LA ...

Barbara Bonansea - eroina delL’Italia femminile contro l’Australia : Le immagini dell’attaccante dell’Italia di calcio femminile che ha segnato una doppietta contro l’Australia nella partita d’esordio dei Mondiali. La calciatrice milita nella Juve, con cui ha vinto lo scudetto e squadra di cui è da sempre tifosa. Una massa di capelli ricci lunghissimi, tanto intricati da infilarsi nella maglia, da creare un gomitolo e poi quella taglia così grande per una bambina definita «scricciolo» ...

Mondiali di calcio femminile – Il primo gol delL’Italia lo firma Bonansea : dribbling e destro all’angolino - rete pazzesca [VIDEO] : L’Italia firma il gol del pareggio nella sfida d’esordio ai Mondiali di calcio femminile contro l’Australia: la prima rete delle azzurre è di Barbara Bonansea Dopo essere andate sotto nel punteggio nel primo tempo, a causa della rete firmata da Samantha Kerr, l’Italia è rimasta sempre in partita, dando del filo da torcere all’Australia. Per il gol del pareggio era solo questione di tempo. Nella seconda ...

Sconcerti : “La crisi delL’Italia è finita. Non siamo arrivati - ma stiamo tornando” : La crisi, per la Nazionale italiana, è ormai alle spalle. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, commentando la vittoria con 3 gol a zero contro la Grecia. “Davanti non c’è per forza un futuro radioso, ma una squadra interessante, con un gioco molto personale”. Sconcerti definisce il calcio dell’Italia “audace”, con due soli difensori classici, Bonucci e Chiellini e con un’ala sinistra stabile, ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati delL’Italia. Zoghlami ammesso nell’atletica : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

L’Italia ha battuto 3-0 la Grecia nelle Qualificazioni agli Europei del 2020 : La Nazionale maschile di calcio ha battuto 3-0 la Grecia ad Atene nella terza giornata delle Qualificazioni agli Europei del 2020. In una partita ampiamente controllata dall’inizio alla fine, l’Italia ha segnato tutti i gol nel primo tempo, con Nicolò Barella,

Equitazione - FEI Eventing Nations Cup Pratoni del Vivaro 2019 : dopo la prova di cross country L’Italia è seconda : A Pratoni del Vivaro va in archivio la seconda giornata della tappa italiana della FEI Eventing Nations Cup: per il secondo dei sette appuntamenti stagionali oggi in scena il cross country. L’Italia è seconda, mentre comanda la Svizzera davanti agli azzurri ed alla Svezia, terza. Questi gli italiani in gara oggi: Pietro Roman su Castlewoods Jake, Marco Biasia su Junco CP e Fosco Girardi su Feldheger. Quarta è la Francia, davanti ...

Mondiali di calcio femminile – L’Italia pronta all’esordio - la carica del ct azzurro Bertolini : “abbiamo fatto passi avanti” : Domani l’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile: le parole del ct Bertolini alla vigilia della sfida contro l’Australia “Se una nazionale forte come l’Australia ci teme, vuol dire abbiamo fatto dei passi in avanti. Vuol dire che il nostro movimento è cresciuto, vuol dire che stiamo mettendo le giocatrici nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio. E mi fa piacere che le giocatrici italiani ...

Mondiali di calcio femminile – Domani l’esordio delle azzurre - Gama e la crescita delL’Italia : “è significativo che le rivali inizino a temerci” : Domani l’esordio delle azzurre ai Mondiali di calcio femminile: le sensazioni del capitano Sara Gama “E’ la vigilia più attesa, ci stiamo preparando da molto tempo e abbiamo voglia di affrontare la competizione che ogni calciatrice sogna di giocare quando è piccola. Siamo abbastanza serene, anche se non eravamo abituate a tutta questa attenzione. Sappiamo che dobbiamo rimanere fedeli al campo e ai nostri valori, che sono ...

Sulla Gazzetta i ritratti (bellissimi) delle ragazze delL’Italia. La ct Bartolini è amica di Ancelotti : Alla vigilia dell’esordio ai Mondiali di calcio femminile dell’Italia, la Gazzetta offre un ritratto delle azzurre, tra modo di stare in campo e curiosità di vita quotidiana. Un gruppo di ragazze forti e affiatate, che in questo 2019 hanno perso solo una volta in campo, ai rigori, la finale di Cyprus Cup. Il portiere è Laura Giuliani. Ha esordito in Serie A nel 2011 con il Como per poi passare, dopo una stagione, nella ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : il XV delL’Italia per la sfida all’Inghilterra. Otto cambi rispetto all’esordio con l’Australia : Nella serata italiana di oggi (primo pomeriggio argentino) l’Italia Under 20 di Rugby tornerà in campo per la seconda partita dei Mondiali di categoria: dopo la sconfitta all’esordio contro l’Australia per 12-36, gli azzurrini sfideranno l’Inghilterra in un altro match che si preannuncia molto difficile. Fabio Roselli, CT dell’Under 20, ha deciso ben Otto cambi rispetto alla formazione scesa in campo ...