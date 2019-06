Ligabue torna con lo Start Tour Stadi 2019 alla Fiera di Eeggio Emilia

Ligabue torna in tour negli stadi : “Così ho sconfitto cattive compagnie e fantasmi”. Il racconto delle prove generali in Emilia e la scaletta in anteprima : Luciano Ligabue ha aperto le porte della Fiera di Reggio Emilia, vicino alla sua Correggio, per una serata speciale, dedicata alla prova generale del suo prossimo tour negli stadi, al via il 14 giugno da Bari. Nessun pubblico pagante, nessun fan. Presenti, oltre alla stampa, i familiari e gli amici più stretti. Due ore e un quarto di spettacolo tiratissimo con oltre trenta brani in scaletta, se si contano anche i due medley: il primo chitarra e ...

Ligabue e l'intervento alle corde vocali/ "Ho avuto paura di non tornare a cantare" : Ligabue parla per la prima volta nel dettaglio dell'intervento alle corde vocali e confessa: "Ho avuto paura di non tornare a cantare".