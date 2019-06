L’appello di Prodi | “Parabola ascendente di Salvini è finita” | aggregare forze contro Lega

L’appello dei Prodigy per la salute mentale : “Non soffrite in silenzio” : La morte di Keith Flint, in quel tragico 4 marzo, è ancora un silenzio assordante, ma non abbastanza da mettere il resto a tacere: l'appello dei Prodigy a tutti i fan (e non solo) è una spinta a non lasciarsi andare, a non prendere quella direzione senza ritorno che diventa un buco nero capace di divorare. La band di Breathe e Firestarter, nelle ultime ore, ha pubblicato un messaggio di speranza e incoraggiamento rivolto a tutte le persone che ...