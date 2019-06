L’affluenza alle 12 ai ballottaggi delle amministrative è del 17 | 49 %

Europee - alle ore 19 L’affluenza a Torino è del 45 - 63%. Cirio in testa (45-49%) davanti a Chiamparino (36 - 5-40 - 5%) : In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Piemonte è in testa tra il candidati a governatore, Alberto Cirio del centrodestra con una forchetta del 45-49%. Sergio Chiamparino del centrosinistra ha una forchetta del 36,5-40,5%. Più staccato Giorgio Bertola, candidato M5s, con 12-16%....

Elezioni europee 2019 - L’affluenza alle urne alle 19 è al 42% : Oggi è il 26 maggio, il giorno tanto atteso delle Elezioni europee. Dalle 7 di questa mattina le urne sono aperte e i cittadini italiani sono chiamati a votare per eleggere chi li rappresenterà al Parlamento europeo per i prossimi 5 anni. alle 19, secondo quanto fa sapere il ministero dell'Interno, l'affluenza è del 42% circa.

Elezioni europee 2019 - L’affluenza alle urne alle 12 è il 16 - 2% : Dopo mesi di attesa è arrivato il giorno delle Elezioni europee. Dalle 7 di questa mattina i seggi sono aperti e i cittadini italiani stanno votando per eleggere chi li rappresenterà al Parlamento europeo per i prossimi 5 anni. alle 12, secondo i dati appena diffusi dal ministero dell'Interno, l'affluenza è del 16,2%.