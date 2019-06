La croce e la spada | Milano e Sant’Ambrogio

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Latardo-antica era la capitale dell’Impero Romano e svolse un importantissimo ruolo politico e culturale, essendo la principale città europea. Al centro delle iniziative dei più influenti imperatori (da Costantino a Teodosio),fu anche baluardo contro le invasioni barbariche. In questo contesto s’inserì il giovane Ambrogio, che svolse con il mandato imperiale una determinante azione politica mirata a rafforzare le istituzioni. Un personaggio raccontato da “Lae la” in onda lunedì 10 giugno alle 22.10 su Rai Storia. Ambrogio era nato a Treviri, in Germania, da una nobile famiglia romana della Gens Aurelia. Quando suo padre, governatore delle Gallie e funzionario imperiale, morì improvvisamente, Ambrogio si recò a Roma con la sorella Marcellina e la madre. Proseguì gli studi per la carriera legale ottenendo molti successi come avvocato, finché ...

