Kingdom Hearts III | il DLC Re | Mind sarà disponibile durante l' inverno

Luci e Ombre dietro lo sviluppo di Kingdom Hearts III - articolo : Quella di Kingdom Hearts è una saga ormai considerata alla stregua di una piccola religione: milioni di giocatori sono cresciuti assieme a Sora, Pippo e Paperino nel cuore di un universo misterioso e al tempo stesso rassicurante, un costrutto narrativo capace di non allentare mai la presa sul suo pubblico, a prescindere dall'età anagrafica degli appassionati.La serie emana da sempre una sorta di magia benefica, un fascino magnetico irresistibile ...

Kingdom Hearts 3 : annunciato il DLC a pagamento ReMIND : In occasione del concerto Kingdom Hearts Orchestra: World of Tres, Tetsuya Nomura ha annunciato ReMIND, il primo DLC a pagamento di Kingdom Hearts 3.Stando a quanto riportato dai fan presenti all'evento (via Siliconera), ReMIND sostanzialmente farà le veci dei contenuti extra presenti nelle versioni "Final Mix" dei precedenti capitoli della serie. Il DLC includerà un nuovo scenario dal nome "ReMIND", un episodio limitato con un boss, e un ...

Primo DLC di Kingdom Hearts 3 annunciato - tutte le novità di oggi 27 aprile : Dopo aver completato il gioco, in molti hanno chiesto un DLC di Kingdom Hearts 3 alla corte della giapponese Square Enix. D'altronde l'ultima avventura ruolistica di Sora, Pippo e Paperino è stata ampiamente apprezzata da fan vecchi e nuovi della saga, che da quasi 20 anni unisce gli universi - tanto distanti ma ottimamente amalgamati - della casa del Chocobo e a marchio Disney. Naturale che ora i gamer vogliano di più, non ancora pronti ad ...

Kingdom Hearts III : Annunciato il DLC a pagamento RE : MIND : In occasione del Kingdom Hearts Orchestra: World of Tres che si è svolto al Tokyo International Forum, Tetsuya Nomura di Square Enix ha Annunciato l’arrivo del primo DLC a pagamento per Kingdom Hearts III, intitolato RE:MIND. Kingdom Hearts III si espande con RE:MIND Secondo quanto dichiarato da Nomura, il DLC aggiungerà: Uno scenario inedito L’episodio Limit Cut Nuovi boss da sconfiggere Un episodio ...

In Kingdom Hearts 3 arriva l'attesissima Critical Mode : Dopo il lancio Kingdom Hearts 3 non smette di far sognare i suoi fan, e ritorna a far parlare di sé per il suo prossimo aggiornaemnto.Come possiamo vedere infatti, il gioco si aggiorna e con l'ultimo update sarà possibile rivivere un'indimeticabile avventitura insieme a Sora e i suoi amici nella nuovissima Critical Mode, ossia un livello di difficoltà ancora più alto che sfiderà i giocatori nella loro lotta contro l'oscurità.Riportiamo di ...

Kingdom Hearts III : Disponibile la modalità critica : Dopo la sua pubblicazione a inizio anno e le ottime critiche ricevute, KINGDOM HEARTS III continua a espandersi con un nuovissimo aggiornamento. Grazie a questo update sarà possibile vivere (o rivivere) un’indimenticabile avventura insieme a Sora e i suoi amici nella nuovissima critical Mode, ovvero un livello di difficoltà ancora più alto che sfiderà i giocatori nella loro lotta contro ...