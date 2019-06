Kasia Smutniak vola con le Frecce Tricolori ricordando Pietro Taricone

(Di domenica 9 giugno 2019)è una donna d’acciaio, con un gran carattere e nota per amare l’avventura e le emozioni forti. A vederla non si direbbe: piccola come un farfalla, con la spiccata tendenza a parlare, quel poco, con un tono di voce basso e pacato, sempre attenta a non esporsi troppo, nemmeno nelle occasioni professionali pubbliche, l’attrice è in realtà una donna inarrestabile. La sua indole è tutto il contrario della sua apparenza. Sarà anche minuta e aggraziata, maè una donna che non ha paura di niente, anzi, ama da sempre l’adrenalina e l’azione.L’ultima prova l’ha data ieri quando, invitata dalla Pattuglia Acrobatica dell’Aeronautica Italiana nella base di Rivolto in Friuli, ha potuto coronare un sogno di molti e di certo uno da cui teneva da tanto tempo.Senza esitare, l’attrice si è lanciata in un’avventura indimenticabile, salendo a bordo di un aereo dellesopportando e godendosi, allo stesso tempo, ogni acrobazia.La, dopo un’incredibile e movimentata gita tra le nuvole, come riporta il Messaggero, una volta toccata terra, era entusiasta e quasi delusa che quella giostra spericolata fosse già finita.D’altronde,, l’amore per il volo, ce l’ha nel sangue. Figlia di un generale dell’aviazione polacca, nipote di un elicotterista, ha passato la sua infanzia con il naso in sù nell’illusione di poter seguire le rotte dell’aereo di papà, girando tra basi e aeroporti militari.La colonna sonora delle sue giornate di bambina era composta dal rombo dei motori dei jet militari. Poteva una ragazzina cresciuta così, non innamorarsi del cielo e dei suoi misteri?Se sia avvenuto per eredità genetica o per incanto infantile non si sa, fatto sta che nell’adultabrucia lo stesso fuoco che le faceva alzare costantemente lo sguardo in alto da bambina.Un amore innato e invincibile quello dell’attrice polacca per l’avventura del volo, che ha superato anni di impegni professionali e familiari, cambi di città, e la prova più dura di tutte, quella della tragedia che ha portato via, padre di sua figlia Sophie, con cuiha condiviso otto anni di gioventù e passioni.