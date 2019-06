huffingtonpost

(Di domenica 9 giugno 2019) “Ho raggiunto ilmia”., 39 anni, è orgogliosa di averto con le. A raccontare la sua esperienza un lungo reportage su Il Messaggero. “La passione per il volo” è il titolo da mettere sotto la foto del viso dell’attrice mentre si toglie il casco e si aggiusta appena un po’ i lunghi capelli. C’è pure una punta di delusione nella voceminuta trentanovenne: “Già finito?” sembra dire, anzi lo dice appena si è spento nell’hangar il rumore lancinante del motore del “suo” Mb 339 e degli altri tre “Pony” dell’esercitazione. “E adesso che ho raggiunto il traguardo più bello, più trascinantemiada pilota che mi resta? Non è che vi serve un undicesimo elemento per la ...

ranocchia3 : RT @HuffPostItalia: Kasia Smutniak vola con le Frecce Tricolore: 'Il sogno della mia vita' - HuffPostItalia : Kasia Smutniak vola con le Frecce Tricolore: 'Il sogno della mia vita' - camurriusa : RT @paoloriccibitti: Kasia Smutniak, dal cinema alle Frecce Tricolori: «Realizzo il sogno di una vita» -