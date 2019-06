Karate | Premier League Shanghai 2019 | nessun azzurro sul podio Busà | Pasqua | Semeraro e

Karate - Premier League Shanghai 2019 : Laura Pasqua - Clio Ferracuti e Silvia Semeraro lotteranno per il bronzo : Buon notizie per l’Italia dalla seconda giornata dedicata alle eliminatorie della Premier League 2019 di Shanghai (Cina) quarta tappa stagionale. Saranno ben tre, infatti, le nostre rappresentanti che andranno a combattere per una medaglia (seppure di bronzo in tutti i casi). Stiamo parlando di Silvia Semeraro nel kumite -68kg, Laura Pasqua nel kumite -61kg e Clio Ferracuti nei +68kg. Poche soddisfazioni, invece, tra kata e kumite ...

Karate - Premier League Shanghai 2019 : quarta tappa stagionale - Luigi Busà guida gli azzurri : Torna la Premier League di Karate, la cui quarta tappa si svolgerà questo fine settimana a Shanghai. Per la prima volta la Cina ospita un appuntamento del massimo circuito internazionale e per questo è particolarmente atteso. Sul tatami si sfideranno quasi 600 atleti provenienti da 76 paesi diversi. In gara vedremo tutti i big, visto che saranno presenti i campioni del mondo e i Grand Winners in carica di tutte le categorie. L’obiettivo comune ...

Karate - Premier League Shanghai 2019 : i convocati dell’Italia per l’appuntamento cinese : Si torna a gareggiare nel massimo circuito internazionale del Karate: da venerdì 7 giugno a domenica 9 giugno in scena a Shanghai la quarta tappa della Premier League. Appuntamento importante perché mette in palio punti importanti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020. Come previsto, le finali andranno in scena in diretta, a partire dalle ore 03:30 nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno, su Pmg Sport, Gazzetta.it e Repubblica.Tv con ...

Karate - Premier League Rabat 2019 : l’Italia torna dal Marocco con un oro e un bronzo - e diverse delusioni : L’Italia torna dalla tappa di Rabat (Marocco) della Premier League 2019 di Karate con due sole medaglie e alcune delusioni. I nostri rappresentanti, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro con la squadra di kata donne e il bronzo con Angelo Crescenzo nel kumite uomini -60kg. Un bottino insolitamente magro per gli atleti italiani che, sin dalle qualificazioni, non hanno messo in mostra la loro migliore versione. Iniziamo con le ...

Karate - Premier League Rabat 2019 : azzurre in finale nel kata a squadre! Mattia Busato lotterà per il terzo posto : L’Italia brilla nel kata nella seconda giornata di gare a Rabat (Marocco), dove si sta svolgendo la terza tappa stagionale della Premier League di Karate. Le protagoniste odierne sono Michela Pezzetti, Carola Casale e Terryana D’Onofrio che volano in finale nel kata a squadre. Il terzetto azzurro, reduce dalla medaglia d’argento agli Europei di Guadalajara, ha rispettato il pronostico in questa gara, vincendo la propria pool con il punteggio di ...

Karate - Premier League Rabat 2019 : Viviana Bottaro e Angelo Crescenzo si giocheranno il terzo posto - Luigi Busà eliminato al terzo turno : Prima giornata di gare a Rabat (Marocco) per la terza tappa stagionale della Premier League di Karate. L’Italia ottiene due finali per il terzo posto, di cui la prima è stata conquistata da Viviana Bottaro, che per l’ennesima volta si conferma ai vertici nel kata. La 31enne ligure, dopo aver vinto i primi due turni, ha chiuso al secondo posto nel terzo, realizzando il punteggio di 24.66 contro il 26.12 della grande rivale, la spagnola Sandra ...

Karate - ritorna il circuito Premier League : azzurri in partenza per il Marocco dove si terrà la terza tappa : Dopo Parigi e Dubai, il circuito Premier League di Karate si sposta a Rabat per la terza tappa della stagione ritorna il Karate internazionale e il circuito Premier League. Dopo la pausa per gli Europei di Guadalajara che ha visto brillare l’Italia con 1 oro, 3 argenti e 4 bronzi, gli azzurri partono oggi alla volta di Rabat, in Marocco per la terza tappa dell’anno dopo Parigi e Dubai, al via venerdì e chiusura domenica 21. A ...