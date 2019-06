Johnny Depp | 56 anni da divo del cinema rubato al rock

Buon compleanno Johnny Depp - Massimo A. Doris - Miro Klose… : Buon compleanno Johnny Depp, Massimo A. Doris, Miro Klose… …Giuliano Urbani, Milena Gabanelli, Sara Tommasi, Federico de Florian, Claudio Azzolini, Maurizio Zamparini, Pierluigi Castagnetti, Giustina Mistrello Destro, Antonio Avati, Fausto Carpani, Giulio Terzi di Sant’Agata, Leonardo Gallitelli, Cesare Salvi, Pinuccio Pirazzoli, Laura Trotter, Alessandro Pansa, Pietro Mancini, Antonio Percassi, Maria Amato, Michael J. Fox, Flavia ...

Johnny Depp torna sul grande schermo nel ruolo di un insegnante controcorrente che riscopre il valore della vita : Carismatico, eclettico, unico, Johnny Depp torna sul grande schermo nel ruolo di un insegnante controcorrente che riscopre il valore della vita con Arrivederci professore, una storia poetica ed emozionante per la regia di Wayne Roberts. Distribuito da Notorious Pictures, il film sarà dal 20 giugno al cinema. Protagonista di Arrivederci professore è Richard (Johnny Depp), un professore universitario che, quando scopre di avere un cancro e poco ...

Johnny Depp non sarà più il protagonista del prossimo film Pirati dei Caraibi, le polemiche riguardo la vita privata dell'attore e il divorzio dalla star di Aquaman Amber Heard non sono piaciute alla Disney che ha preferito rinunciare alla sua presenza al cinema.

Johnny Depp contro Amber Heard : “E’ lei che ha abusato di me” : Johnny Depp non ci sta e attacca Amber Heard. L'attore, che ha intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari contro l'ex moglie, ha presentato in tribunale lo scorso lunedì, una dichiarazione. "Nego con veemenza le accuse di Ms. Heard, fatte a maggio 2016, quando è entrata in tribunale con lividi dipinti che non possedeva la settimana precedente..." ha scritto Depp. "Non ho mai abusato della signora Heard o di qualsiasi altra ...

Johnny Depp continua la sua guerra in tribunale contro l'ex moglie Amber Heard! L'attore accusa la star di Hollywood di aver mostrato lividi finti in tribunale.

The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires - il nuovo delirio di Johnny Depp e Alice Cooper (video - testo e traduzione) : The Boogieman Surprise degli Hollywood Vampires arriva a quasi un mese di distanza dal lancio del secondo album della superband di Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry. Il primo sforbicia come un vetusto Edward di Tim Burton sulle corde della chitarra, il secondo porta ancora il suo teatro dell'assurdo sul palco e il terzo, instancabile, incendia il palco come farebbe con gli Aerosmith, di cui è fondatore. Questo strano accostamento tra i tre ...

Johnny Depp accusa l'ex moglie Amber Heard : «Si è dipinta i lividi sul corpo - era lei a picchiarmi» : È guerra tra Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. L'attore, che ha intentato una causa per diffamazione da 50 milioni di dollari, ha accusato la donna di aver mentito sulle...

Johnny Depp contro Amber Heard : ‘Mai abusato di lei - i lividi se li è dipinti in tribunale’ : “Nego con veemenza le accuse di miss Heard, fatte a maggio 2016, quando è entrata in tribunale con lividi dipinti che non possedeva la settimana precedente…” così Johnny Depp, secondo i documenti giudiziari resi noti dal magazine americano People, ha smentito ufficialmente tutte le accuse che la sua ex moglie, l’attrice Amber Heard, gli ha mosso dopo la conclusione del loro matrimonio. Anzi, la vittima era lui, non lei ...

Johnny Depp, dopo le accuse che gli sono state rivolte dalla ex moglie Amber Heard, per la prima volta ha deciso di difendersi e dire la sua verità.

Dopo aver incassato l'accusa di violenza domestica da parte della ex moglie, l'attore americano è partito al contrattacco negando categoricamente i fatti e ribaltando il punto di vista: «Quando lei è entrata in tribunale per

Ho subito violenze da Amber Heard! Le accuse di Johnny Depp : La battaglia legale tra Johnny Depp e Amber Heard continua senza tregua. Risale a qualche giorno fa la dichiarazione che Depp ha rilasciato alla corte, in cui accusa l'ex moglie di violenze a dir poco inaudite nei suoi confronti : "Ho negato con fermezza le illazioni che la signora Heard ha fatto in tribunale a maggio, per ottenere un ordine di restrizione nei miei confronti con delle ferite finte, pitturate. Ferite che i testimoni e le ...

Da chi avrà preso Lily Rose Depp? Ecco la sexy figlia di Johnny e Vanessa Paradis : Dai genitori non ha ereditato solo il cognome e la bellezza mozzafiato... Lily Rose Depp è uno dei volti nuovi del cinema e dello spettacolo internazionale. La giovanissima modella e attrice è figlia di Johnny Depp e di Vanessa Paradis, dai quali ha ereditato un mix esplosivo di fascino e bellezza che l'ha immediatamente fatta notare da fotografi, registi e addetti ai lavori, trasformandola in una top model. --Pare che oltre ad aver ...