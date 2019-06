Ivrea | tabaccaio uccide ladro Senatore leghista | «Lui vera vittima Se il moldavo fosse

Ivrea - TABACCAIO UCCIDE LADRO/ Quanti colpi ha sparato? Indagini in corso : A IVREA un TABACCAIO ha ucciso un LADRO dopo avergli sparato. Indagini in corso per stabilire Quanti colpi ha destinato al malvivente

La difesa non è sempre legittima. Il caso del tabaccaio di Ivrea : Un tabaccaio di Ivrea, Marcellino Iachi Bonvin, ha sparato a tre rapinatori che stavano forzando l’ingresso del suo negozio e ne ha ucciso uno. Il magistrato ha aperto un’inchiesta per eccesso colposo di legittima difesa, per consentire al tabaccaio di essere assistito da un avvocato, ma solo all’es

Matteo Salvini e il ladro ucciso dal tabaccaio a Ivrea : "Se avesse fatto il muratore - sarebbe ancora qui" : "Ha tutta la mia solidarietà". Matteo Salvini non ha dubbi: il ministro degli Interni sta con il tabaccaio che ha sparato a tre banditi che hanno provato a fare irruzione nel suo negozio a Pavone Canavese, alle porte di Ivrea. E sul ladro rimasto ucciso nella sparatoria, da palco di un comizio elett

Ivrea - Stacchio difende il tabaccaio : ?"La vittima è lui - non il ladro ucciso" : Claudio Cartaldo Il benzinaio che sparò e uccise un bandito si schiera con il tabaccaio di Ivrea: "Non si può dormire con l'ansia dei ladri di notte" Graziano Stacchio si schiera con il tabaccaio di Pavone Canavese. Il titolare del negozio alle porte di Ivrea è indagato per eccesso di legittima difesa dopo che nella notte ha sparato e ucciso un ladro moldavo di 23 anni. Dopo la solidarietà "politica e umana" del ministro Salvini, ora ...

Ivrea - il procuratore : “Tabaccaio indagato a sua garanzia. Era scosso - avvocato gli ha consigliato di non rispondere” : “Abbiamo ritenuto opportuno garantirgli la presenza di un avvocato, quindi non si tratta di incriminare nessuno. Tra l’altro, umanamente è una persona molto provata, molto prostrata, che ha capito che in ogni caso è stata una cosa grave”. Così il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, ha spiegato ai giornalisti, al termine del sopralluogo sul posto, la decisione di indagare per eccesso colposo di legittima difesa il tabaccaio che ...

