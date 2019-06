Italia-Russia volley | Nations League 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019)domenica 9 giugno si gioca, match valido per ladimaschile. Si chiude il lungo weekend di Ufa, gli azzurri scenderanno in campo per affrontare i padroni di casa nell’incontro che conclude la seconda tappa del prestigioso torneo internazionale: la nostra Nazionale è reduce da quattro vittorie consecutive e va a caccia di un pesantissimo pokerissimo per continuare a sognare la qualificazione alla Final Six, i ragazzi del CT Chicco Blengini cercheranno di stupire ancora una volta e proveranno a mettere in difficoltà un avversario particolarmente quotato che sulla carta parte con i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico. L’, capace di imporsi contro gli USA e il Portogallo nei giorni precedenti, proverà a mettere in mostra un gioco convincente e spumeggiante spinto dalla regia di Simone Giannelli e dalle bordate ...

