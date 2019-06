Incidente mortale a Palermo | muore un motociclista di 55 anni

A1 - Incidente mortale sul lavoro : operaio di 57 anni investito e ucciso da un collega : Infortunio mortale sul lavoro lungo l'A1, pochi chilometri dopo il casello di Orvieto in direzione sud. Un operaio di 57 anni, dipendente di una ditta che lavora per conto di Autostrade per l'Italia, è morto dopo essere stato investito da un collega che era al volante di un mezzo adibito alla spazzatura della pavimentazione.

Contromano sulla Nola-Villa Literno - Incidente mortale : un arresto per omicidio stradale : Nell'ambito delle sofisticate e complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i militari dell'arma dei Carabinieri della compagnia di Casal di Principe (provincia di Caserta) hanno provveduto a dare esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del succitato tribunale, nei confronti ...

Scatta le foto dell’Incidente mortale in autostrada : il poliziotto gli dà una lezione che non dimenticherà : “Venga, le mostro una cosa”. Stefan Pfeiffer, poliziotto della stradale, ha notato che un uomo, su un furgoncino, stava Scattando le foto dell’incidente avvenuto sulla A6 tra Roth e Norimberga. Così gli si è avvicinato, lo ha convinto a scendere dal veicolo e gli ha dato una lezione esemplare: “Eccolì lì i morti, sono stesi per terra. Ora può fare loro le foto che vuole”. Nel video vi mostriamo un autista della ...

Motocross - il papà di Andrea Dovizioso coinvolto nell’Incidente mortale di Mazzola : “Ho 8 costole fratturate ma tornerò in sella” : Domenica tragica per il Motocross, Raffaele Mazzola è infatti deceduto durante una corsa del Campionato Italiano Seniores. Il 59enne è spirato sul circuito di Cavallara in seguito a un salto, nell’incidente è rimasto coinvolto anche Antonio Dovizioso, il papà di Andrea (il pilota Ducati vicecampione del Mondo per la MotoGP). Il 65enne è ricoverato all’Ospedale di Pesaro, ha riportato la rottura di otto costole e ha raccontato ...

Latina - Incidente mortale a Prossedi : muoiono una ragazza di 18 anni e sua madre : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio a Prossedi, cittadina della provincia di Latina, dove, per cause tutte ancora in corso di accertamento, due auto, precisamente una Nissan Qashqai e una Audi A5, si sono scontrate frontalmente. Sull'Audi viaggiava un medico legale 60enne, che è rimasto ferito e trasportato nel vicino ospedale di Frosinone in ambulanza. Sul Qashqai viaggiavano invece tre persone: si tratta di una ...

Incidente mortale - motociclista muore sulla Marrucina - : Chieti - Un uomo ha perso la vita poco fa in un Incidente stradale avvenuto ad Ortona (Chieti) sulla SS Marrucina. Secondo le prime informazioni la persona deceduta era a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Al momento non si conoscono le generalità. Da Pescara era stato fatto decollare anche l'elicottero del 118, ma i sanitari, arrivati anche con una ambulanza, hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto ...

L’attore Paolini condannato ad un anno di reclusione per l’Incidente mortale in A4 : Il giudice ha accolto l’accordo tra pm e difesa: stessa durata per la sospensione della patente. La vicenda è relativa all’incidente stradale costato la vita ad Alessandra Lighezzolo, 53enne di Arzignano, martedì 17 luglio, e il grave ferimento della sua compagna di viaggio, Anna Tovo.Continua a leggere

Ischia - Incidente stradale mortale : perde la vita un 17enne - un arresto per omicidio : Ennesima strage del venerdì sera. Questa volta a finire nella scia di sangue della movida del fine settimana è l'isola verde. Nella tarda serata di venerdì 9 maggio 2019, infatti, nella zona di Sant'Alessandro, si è verificato un tremendo incidente stradale mortale. Nello scontro sono stati coinvolti uno scooter marca Piaggio modello Liberty e un'automobile marca Fiat modello Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente del motoveicolo, ...

Michele Bravi Incidente mortale - parla l’avvocato : ‘Evidenti elementi di innocenza’ : Dal quel 22 novembre 2018 la vita di Michele Bravi non è più la stessa. Coinvolto in un incidente stradale nel quale è morta una donna di 58 anni, il cantante vincitore di X Factor 2013 si è chiuso in un comprensibile silenzio rotto solo da un tweet, nel mese di marzo, in cui scriveva: “Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene”. Ad aggiungere sofferenza però si sarebbero messi anche attacchi sui social e ...

Arrivano le dure parole dell’avvocato di Michele Bravi dopo l’Incidente mortale di novembre : “Sta molto male” : Le parole dell'avvocato di Michele Bravi Arrivano per fare chiarezza su quanto accaduto il 22 novembre, giorno in cui ha perso la vita una donna di 58 anni mentre il giovane artista di Città di Castello si trovava alla guida di un'auto presa a noleggio. Nelle ultime settimane si è persino parlato di omicidio stradale, cosicché il legale di Bravi si è sentito in dovere di intervenire per proteggere il suo assistito che starebbe ancora ...

Michele Bravi e l'Incidente mortale : "Basta attacchi - sta molto male" : "Michele sta molto male e il suo silenzio è proprio per rispettare le persone coinvolte. Una cosa del genere segna moltissimo. Ma segna anche leggere che molti ti considerano già il responsabile di ...

Michele Bravi dopo l’Incidente mortale - parla l'avvocato : “Attacchi immotivati - sta male” : Al 'Corriere della Sera' le dichiarazioni del legale del cantante dopo la chiusura delle indagini sul sinistro costato la...

Michele Bravi e quell’Incidente mortale - l’avvocato : «Basta fake news - sta male» : Parla il legale del cantante: «Non c’è quindi nessun processo in atto. Noi abbiamo nominato un nostro consulente e posso dire che ci sono rilevanti elementi di innocenza, in grado di dimostrare la sua estraneità alla determinazione del delitto»