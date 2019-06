Incidente in moto. Non arriva al ristorante: gli amici lo ?cercano e lo trovano morto nel fosso (Di domenica 9 giugno 2019) Lo hanno trovato in serata gli amici che lo aspettavano dall'ora di pranzo in fondo a una scarpata, ma ormai non c'era più nulla da fare. Marco Stabile, 47 anni di Schio, era un grande appassionato di moto. (Di domenica 9 giugno 2019) Lo hanno trovato in serata gliche lo aspettavano dall'ora di pranzo in fondo a una scarpata, ma ormai non c'era più nulla da fare. Marco Stabile, 47 anni di Schio, era un grande appassionato di

Marco Stabile, aveva 47 anni ed abitava a Schio, in provincia di Vicenza, il centauro morto ieri 8 giugno in Val di Cembra in Trentino, per una probabile uscita di strada in sella alla sua moto Kawasaki. Artigiano, originario di Crotone, stava raggiungendo degli amici per pranzare con loro. Ma al ristorante non è mai arrivato. A dare l'allarme, verso le 20, sono stati proprio gli amici, anche loro motociclisti, che avevano appuntamento con lui a mezzogiorno e che, preoccupati, lo stavano cercando da ore: i due ragazzi si sono messi alla ricerca del vicentino percorrendo a ritroso la Provinciale 71, dal ristorante verso Schio. Una ricerca terminata nel peggiore dei modi attorno alle 20 quando nei pressi dell’abitato di Segonzano hanno notato lungo la strada la Kawasaki di Marco e qualche metro più avanti, in un fossato, il suo corpo esanime.